Başkan Bahar: “Antalya'da günübirlik kiralık evlerin denetimlerini önemsiyoruz”

ATSO Başkanı Ali Bahar, günübirlik kiralanan evlere ilişkin Antalya'da gerçekleştirilen denetimlere teşekkür ederek, “Yasal düzenlemelerin ihlali, yerel halkın huzurunu bozabilir, güvenlik riski ve sürdürülebilir konut erişimi sorununa yol açabilir. Özellikle kentimizde denetimlerin gerçekleştiriliyor olmasını önemsiyoruz” dedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün il genelinde günübirlik kiralanan yerlere ilişkin, anlık veri göndermediği tespit edilen işletmelere yönelik uyguladığı denetimler konusunda açıklama yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, “Turizmde anlık veri gönderme sorununa yönelik çaba ve kararlılık için emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Gayrimenkul sektörünün, ekonomik, sosyal ve finansal açıdan önemli bir sektör olduğuna işaret eden Başkan Ali Bahar, “Yasal düzenlemelerin ihlali, yerel halkın huzurunu bozabilir, güvenlik riskine sebep olurken, sürdürülebilir konut erişimi sorununa yol açabilir. Özellikle kentimizde denetimlerin gerçekleştiriliyor olmasını önemsiyoruz” diye konuştu. Kimlik bildirme kanununu çerçevesinde günübirlik kiralık evlerin işleyişi ve geçici olarak bulunan kişilerin tespiti kapsamında yasal düzenlemeleri hatırlatan Başkan Bahar, “İşletmelerde tüm kayıtların bilgisayarda tutulması, mevcut bilgilerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi ve uzun süreli saklanması konusunda 2022'de yasal sorumluluklar getirilmiştir. Çalışanlar ve konaklayanların bildiriminin yapılması güvenli bir kent ve huzurlu bir yaşam için önemli bir konudur” dedi.

Yerel halkın huzur ve güvenliği

Antalya'nın büyük bir turizm destinasyonu olarak yaşadığı sorunlara mikro ölçekte bakılması gerektiğini dile getiren Başkan Bahar, “Konaklamada kısa süreli kiralamaların denetlenmesi, bölgede yaşayan vatandaşların huzuru ve güvenliği için de önemli” diye konuştu. Turizmde anlık veri gönderilmesi konusunda çaba ve kararlık gösterilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Bahar, “Turizm sektörü, hızlı değişen dünyada rekabetçi bir ortamda faaliyet gösterirken, anlık veri gönderme ve alma konusunun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.