Başkan Bahar: “Antalya'nın yaralarını birlikte saralım”

Manavgat'ta çıkan orman yangını sonrası söndürme çalışmalarının hemen ardından yangının neden olduğu zararın boyutlarını ortaya koyan bir envanter hazırlanması gerektiğini söyleyen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, şehrin tüm dinamiklerinin bir araya gelip açılan yaraların sarılması için güç birliği yapması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanından başta Manavgat olmak üzere yangından etkilenen tüm bölgelere büyük miktarda insani yardım gönderilirken yediden yetmişe herkes söndürme çalışmalarına katılıp ekiplere destek veriyor. Ülke çapına yayılan dayanışmaya destek veren Antalya Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri de Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar önderliğinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında Bölge halkının yaralarını sarmak için seferber oldu. Manavgat'a giderek Kızılay yetkilileri ile görüşen Başkan Bahar, halkın ve ekiplerin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için Bölge sanayicileri ile birlikte yoğun bir mesai harcadı. İlk planda Antalya OSB İtfaiye Müdürlüğüne ait tam donanımlı bir itfaiye aracı bölgeye sevk edilirken, temel ihtiyaç maddeleri ile hayvan yeminden oluşan yardımları taşıyan araçlar Kızılay yetkililerine teslim edildi.

“Envanter çıkaralım”

Türk halkının tüm zorlukları aşacak güce sahip olduğunu, birlik ve beraberlik ile hareket ettiğinde tüm musibetlerin üstesinden geldiğini aktaran Bahar, Türk tarihinin bunun gibi çok sayıda dayanışma ve kahramanlık hikayeleri ile dolu olduğunu aktardı. Özellikle ani gelişen olaylar karşısında çok hızlı aksiyon alabilen bir özelliğimiz olduğuna dikkat çeken Bahar, “Acil yardımlar konusunda topyekün çok başarılıyız. Şu an en önemli konu yangınların bir an önce söndürülmesi. Söndürme ve soğutma çalışmalarından sonraki en önemli şey ise envanter çıkarmaktır. Evini, eşyasını, hayvanlarını kaybetmiş, geçim kaynaklarını kaybetmiş hemşerilerimizin tam ve net envanterinin çıkarılması gereklidir. Hazırlanan bu envanterin şeffaf bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Bunun için toplanmış bir para ya da başka yardımlar varsa halka açıklanmalıdır. Geri kalanın da tüm belediyelerimiz, Antalya'nın tüm dinamikleri tarafından karşılanması için bir iş birliğinin zorunluğu olduğunu düşünüyoruz. Bu iş birliği de yine şeffaf bir şekilde tüm kamuoyu ile tüm Antalya ile paylaşılmalıdır. Örnek bir dayanışmaya hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç vardır. Antalya bu dayanışmayı Türkiye'ye örnek olacak şekilde yapabilecek vizyona sahiptir. Manavgat'ımızın yanındayız, bu konuda da iş birliği içinde çalışmaya hazırız. Bu birlikteliği, bu duruşu sergilemek zorundayız, Çünkü biz Antalya'yız, vizyoner bir şehiriz” dedi.