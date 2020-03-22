Başkan Bahar, iş dünyasının beklentilerini açıkladı

İş dünyasının beklediği destekleri açıklayan Bahar, devletin bu hafta içerisinde atacağı hızlı adımlarla birçok sorunun önüne geçebileceğini belirtti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, korona virüs pandemisi nedeniyle ekonomik sistemin büyük risk sinyalleri verdiğini, yangının şu an evin bir odasında olduğunu, söndürülmemesi halinde alevlerin tüm evi saracağını ve üretimden istihdama kadar birçok alanda büyük sorunlar yaşanacağını söyledi.

Devletin aldığı önlemler kapsamında banka takiplerinin 180 güne çıkarılması ile icra ve iflaslara 1 ay ara verilmesinin olumlu olmakla birlikte yaşanan sorunların ötelendiğine dikkat çeken Bahar, “İş dünyasının ihtiyacı olan; önünü açacak, çarkları durdurduktan sonra değil, öncesinde acil önlemlerle tedavi edecek desteklerdir. Kredi Garanti Fonu destekli kredi Sayın Cumhurbaşkanımızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketindeki doğru söylemiyle engelleyici, sınırlayıcı şartlara bağlanmadan, inisiyatifle, bilanço esaslı, bankalara bırakılarak bu hafta acilen çıkarılmalı, nakit akışına destek verilmelidir. Bunun yanında şirketlerin 3 aylık maaşlarına da destek verilmeli, 1 yıl ödemesiz, faizsiz, takip eden yılda 24 ay eşit taksitle ödemek suretiyle kredi sağlanmalıdır” dedi.

İşten çıkarmaların önüne geçmek adına SGK ve vergi ödemelerinin ötelenmesi gerektiğini belirten Bahar, “KGF kredi destek paketinin tek şartı ise mevcut istihdamın korunması olmalıdır. Bu destekler için fonların bütün imkanları, parasal genişlenme seçeneği de dahil olacak şekilde uygulamaya alınmalıdır. Hastanelerimizde, sağlık çalışanlarımıza nefes aldırmak için alınan önlemler, virüsü durdurmak ve bunun için zaman fonksiyonunu kullanmak son derece önemlidir. Fakat sağlık açısından kazanılan o zaman, ekonomi açısından çöküşe götüren bir faktör durumundadır. Dolayısıyla saydığımız önlemler bu hafta hızla alınmalıdır. Hükümetimizin, devletimizin atacağı hızlı adımlar, güveni ve istikrarı artıracak, sosyal patlamaların, istihdam sorunlarının, üretimdeki yavaşlamanın ve hatta üretimin durmasının önüne geçecektir” şeklinde konuştu.