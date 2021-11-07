Başkan Bahar: "OSB olarak kültürünü oluşturmadığımız hiçbir projeyi açıklamıyoruz"

Antalya Ticaret Platformu Derneği'nin (ATİP) misafiri olan Başkan Bahar, dernek üyeleriyle inovasyon yönetimi üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATİP Başkanı Muhteşem Kabasakal, sivil toplum kuruluşlarının kentin kimliği olduğuna dikkat çekerek, kent kimliğinin gelişmesi için dernek üyeleri ile birlikte ciddi bir mesai harcadıklarını belirtti. Kabasakal, “Kendisi, projeleri ve enerjisi ile birçok kesim tarafından beğeni ile izlenen ve örnek alınan bir iş insanı. Hem Ali Bahar ile hem de Antalya OSB ile en başta markalaşma olmak üzere birçok ortak projede çalışmayı planlıyoruz ” dedi.

Önce kültür

Hayata geçirdikleri tüm projelerin bir inovasyon üzerine kurgulandığını aktaran Bahar, bu sürecin en önemli ayağının ise kültür oluşturmak olduğunu söyledi. Kültürünü oluşturmadan açıklanan her stratejinin başarısız olacağını iddia eden Bahar, “Peter Drucker'in çok güzel bir sözü vardır. Der ki, ‘Kültür stratejiyi sabah kahvaltısında yer.' Birçok yönetici ardı ardına o kadar çok strateji açıklıyor ki maalesef zamanla hepsi işlevsiz ve unutulan gündemler haline dönüşüyor. Biz OSB olarak kültürünü oluşturmadığımız hiçbir projeyi açıklamıyoruz. Önce kültürünü oluşturuyoruz” dedi.

Ekspertiz başarısı

OSB'lerde bulunan tesislerin eksik ya da yanlış değerlenmesinin neden olduğu sorunları aşmak için 6 yıla yakın bir süre mücadele ettiklerini, aslında bu süre içerisinde hedefledikleri sonucun kültürünü oluşturduklarını söyleyen Bahar, “Yaşadığımız sorunları ‘ekspertiz terörü var' diyerek kamuoyunun dikkatine sunduk. Sanayicilerin eksper ve bilirkişilerden yana yaşadıkları sıkıntılara dikkat çektik. Sonuç olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) konuyu sahiplendi ve uzun toplantıların ardından konu çözüme kavuştu. Israrlı mücadelemiz sonucunda Türkiye'deki tüm OSB'lerdeki fabrikalar hak ettiği değere kavuştu. Antalya OSB'nin tüm projelerinin arkasında ciddi bir çalışma ve profesyonel bir ekip vardır. Antalya'ya daha fazla katma değer sağlamak için, Antalya'mızın daha güçlü olması için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Antalya'da son dönemde yapılan en önemli eğitim yatırımlarından biri olan Antalya OSB Teknik Koleji hakkında da bilgi veren Bahar, “Türkiye'nin en iyi okulunu yaptık, okulumuzu bu vizyon üzerine inşa ettik. Antalya halkına kendimizi, hedeflerimizi, en önemlisi de gençlerimize verdiğimiz değeri iyi bir şekilde anlatabilmişiz ki anne ve babalar yoğun bir ilgi ve teveccühle çocuklarını bizlere emanet etmek istedi. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, gençlerimizi lise öğrencisi olarak girecekleri bu kapıdan, başarılı, öz güveni yüksek ve alanında uzman, kalifiye bireyler olarak hayata atılacaklar” ifadelerini kullandı.

Doluluk oranı yüzde 100

Antalya OSB'nin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirten Bahar, “Bölgemizde yaklaşık 17 bin 500 kişi çalışıyor. Türkiye'nin 5'inci büyük OSB'si konumunda. 8 ana sektörde çalışıyoruz. 7 buçuk milyon metrekare alan üzerinde 283 fabrika var. Yüzde 100 doluluk oranındayız. Yılda yaklaşık 480 milyon kilovat elektrik 6,5 milyon metreküp su, 45 milyon metreküp doğalgaz kullanıyoruz. Türkiye'de ilk solar kurutma tesisini kurmuştur, çevre dostu bir OSB'dir. 3 tane çevre ödülü bulunmaktadır. Bölge müdürlüğü seramızda yılda 350 bine yakın çiçek ve bitki üretip sanayicilerimize ücretsiz kazandırıyoruz. Mükemmel alt yapımızla sıfır kayıp kaçakla ilerliyoruz. 112 acilimiz, akaryakıt istasyonumuz, jandarma karakolumuz, itfaiye teşkilatımız bulunmaktadır. Gündüz bakımevimiz Antalya'nın en iyi kreşidir” diyerek Bölgede katılımcılara sunulan imkanlar hakkında bilgi verdi.