Başkan Bahar'dan binalara check-up çağrısı

ATSO Ocak Ayı Meclisi'nde kent ticaretinin konut altlarına sıkışmasının neden olduğu olumsuzlukları gündeme taşıdıklarını hatırlatan ATSO Başkanı Ali Bahar, "İş yerlerimizin afetlere dayanıklı olmasını, ticaretimizin canlı kalmasını istiyoruz. Dolayısıyla şehrin bu anlamda kendi check-up'ını yapması gerekiyor" diyerek hem bina kontrollerinin hem de toplu iş yerlerinin önemine vurgu yaptı.

Depremin neden olduğu yıkımın ticari ve ekonomik yönünü değerlendiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, kent ekonomisinin afetlerden sağ kurtulabilmesi için gerekli kontrol ve önlemlerin vakit kaybetmeden yapılması gerektiğine dikkati çekti. Depremin insanların sadece evlerini değil, ekmek teknelerini de yok ettiğini aktaran Başkan Bahar, "Restoranlar yok oldu; bakkallar, marketler yok oldu; giyim mağazaları, tamirhaneler, ekmek teknelerimiz yok oldu. Depremlerde sadece insanımızın değil, ticaretimizin, kent ekonomisinin de enkaz altında kalmaması için binalarımızın bir an evvel kontrol edilmesi gerekmektedir. Biz iş yerlerimizin olası afetlere dayanıklı olmasını, ticaretimizin canlı kalmasını istiyoruz. Dolayısıyla şehrin bu anlamda kendi check-up'ını yapması gerekiyor. Güçlendirme yapılması gereken binalarda zaman kaybetmeden bu çalışmalara başlanmalı, devletimiz uygun kredi paketleri ile güçlendirme çalışmalarını desteklemelidir" dedi.

"Binalar kontrol edilmeli"

Rutin bina kontrollerinin bir zorunluluk haline gelmesini talep eden Başkan Bahar, "Antalya'daki yapılaşmanın il örneklerinin yoğunluklu olduğu 100. Yıl, Güllük, Şarampol, Milli Egemenlik, Konyaaltı, Atatürk Caddeleri; Kapalıyol gibi ticaretin canlı, dükkan ve iş yerlerinin yoğun olduğu bölgedeki esnafımızdan ve konut sakinlerinden bina kontrollerini ivedilikle yaptırmalarını özellikle rica ediyoruz. Asansörlerin, havuzların, iklimlendirme ekipmanlarının bile aylık-yıllık bakım ve kontrolleri yapılmak zorundayken, bina kontrollerinin yapılmaması, denetlenmemesi bizce can kaybının bu kadar büyük olmasındaki ana unsurlardan biridir. TOBB heyeti ile deprem bölgesinde yaptığımız ziyarette, yıkılan bazı binalarda, iş yerlerine alan açmak için taşıyıcı sistemlerde tahribat yapıldığı, hatta kolon kesildiği iddialarını işittik, basından da konu hakkında çok sayıda haber çıktı. Mekân planlamasının olmadığı, gerekli denetimlerin yapılmadığı bir kentte, bunu üzülerek söylüyorum bina yapısını bozabilecek tadilatların yapılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Yaşadığımız afette, iş yerlerine alan açmak için kolon kesmek gibi ölümcül tadilatların izine rastlanması, ticari alan planlamasının ve denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serecektir" diye konuştu.

Toplu iş yerleri

Antalya'nın ticari alan planlamasının ATSO'nun ana gündem maddesi haline geldiğini ifade eden Bahar, "OSB'ler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şemsiyesi altında nasıl kurulabiliyorsa, ihtisas ticaret merkezleri ve toplu iş yerleri, hatta akıllı lojistik merkezleri de Ticaret Bakanlığı ve TOBB ortak şemsiyesi altında, her şehirde planlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Deprem gündemiyle, Antalya'nın geleceğine dair planlamaların acilen masaya yatırılması gerekmektedir. ATSO olarak konuyu hem ulusal proje olarak gündemde tutacağız hem de gerekli lobi faaliyetlerini yaparak tüm kurumların önceliği haline getireceğiz" şeklinde konuştu.