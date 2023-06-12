Başkan Bahar'dan konut takası önerisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yapılacak 456 bin 770 adet afet konutunun en kısa sürede tamamlanabilmesi için çeşitli formüller üzerinde çalıştıklarını söylemesinin ardından, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, hazırladıklarını Konut Takası Projesi'ni açıkladı. Bahar, her ilde organize sanayi veya endüstri bölgelerinin yakınlarında belirlenecek bir toplu konut alanının, imar planı değişikliği yapmak suretiyle deprem bölgesinde yapılacak konutlarla eşleştirilerek takas edilmesini teklif etti.

Sosyal sorumluluk projesi

TOKİ yoluyla ihale edilecek Konut Takası Projesi'nin doğaya ve çevreye uyumlu olmakla birlikte mutlaka ilgili şehirdeki kayıtlı müteahhitler ile yapılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Bahar, “Organize sanayi bölgeleri, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgelerindeki toplu konut alanlarında yapılacak konutların, plan tadilatı yapılarak, deprem bölgesinde belirlenecek alanlarda, aynı müteahhitler tarafından, aynı sayıda ve aynı özelliklerde yapılmasını sağlayacak bir projeyi öneriyoruz. Müteahhidin, kayıtlı olduğu şehirde yaptığı projenin bir benzerini deprem bölgesinde de inşa etmesi, afet bölgesindeki yapı stokunun istenen düzeye ulaşmasını oldukça kolaylaştıracaktır. Konutların aynı anda hem deprem bölgesinde hem de işi üstlenen müteahhidin bağlı olduğu ilde eş zamanlı ilerlemesi, ülke ekonomisinde domino etkisi de oluşturacaktır. İnşaat sektörünün 200'e yakın alt sektörü etkilediği düşünüldüğünde katma değer, istihdamı da olumlu yönde etkileyecektir. Konut Takası Projesi, bölgesel kalkınma ve ekonomik yönleriyle ele alındığında bir toplu konut projesinden ziyade sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

Kira artışlarına olumlu katkı

Konut ve kira artışlarında en büyük sorunun arzın talebi karşılayamaması olduğuna işaret eden Başkan Bahar, projenin hayata geçirilmesi halinde arz-talep dengesinin sağlanarak konut ve kira fiyatlarındaki fahiş artışlarının bir düzene gireceğini sözlerine ekledi.