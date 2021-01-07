Başkan Bahar'dan teknoloji atılımına destek çağrısı

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan teknoloji atağına destek vermesi gerektiğini söyleyerek bir öneride bulundu.

Dünyaya örnek

2000'li yılların başında yürürlüğe giren OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği, organize sanayi bölgelerinin gelişip güçlenmesine, dolayısıyla da üretimin, istihdamın ve ihracatın artmasına imkan sağladı. Organize sanayi bölgeleri ile 4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği'nin tüm dünyaya örnek olacak bir niteliğe sahip olduğunu belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Devlet eliyle sağlanmış bu faydanın Türkiye'yi bir üst lige taşıdığını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın son dönemde yaptığı teknolojik atılımların, Türkiye'yi bulunduğu yerden birkaç basamak yukarı taşıma gayretinin bir yansıması olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bahar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, organize sanayi bölgeleri gibi ekonomik kalkınmayı adeta bir sıçramaya dönüştüren yapıların kurucusu ve mükemmel bir kanun ile yönetilmesini sağlamış işinin ehli, büyük bir organizasyondur. Bakanlığımızın mevcudu bir üst noktaya taşımak, sanayimizi ve üretimimizi, günün ve geleceğin talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn etmek için gösterdiği gayrete, birbiri ardına gerçekleştirdiği teknolojik atılımlarına destek olmalıyız. Özellikle İHA, SİHA ve SİDA'lar ile bunların yazılımlarını kapsayan savunma sanayinde yerli ve millileşme atağına tüm organize sanayi bölgeleri omuz vermelidir” dedi.

Genişleme alanları

Organize sanayi bölgelerince sağlanabilecek destekler ile ilgili bir öneride bulunan Başkan Bahar, “Çevresinde hazine arazileri bulunan ve genişlemeye müsait durumda olan organize sanayi bölgelerimizde, söz konusu alanların OSB'ye ilave edilerek kapasitelerinin artırılması, bu yeni alanlarda sadece yazılım ve teknolojik üretime odaklanmak suretiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ar-ge ve inovasyon doktrinine katkı verilmesi, katma değer üretiminde bir sıçrama yaşanmasına sebep olabilir. Kamulaştırma ve edinimin Bakanlığımız marifetiyle gerçekleştirilmesi, yer seçiminin kolaylaştırılıp hızlandırılması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde, Devletimizin organize sanayi bölgelerine bu desteği sağlamasının, daha güçlü bir Türkiye yolunda atılacak önemli bir adım olacağı kanaatindeyiz. Kalifiye insan kıymetimizle, gençlerimiz ile bizler bu sıçramayı yapacak güce ve inanca sahibiz. İHA ve SİHA'larımız, Antalya'da üretilecek yerli ve milli SİDA'larımız, Devletimizin güçlü elini omzumuza koyduğunda başarabildiğimizin kanıtıdır. Organize sanayi bölgeleri olarak ülkemize ve milletimize daha fazla fayda sağlayabilmek, daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla katma değer üretebilmek için Bakanlığımız önderliğinde başlayan teknolojik atılıma tüm gücümüz ile omuz vermeye, destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet dönemiyle başladı

Cumhuriyet dönemi ile yoğunluk kazanan sanayileşme çabaları, 1960 yılında başlatılan planlı kalkınma dönemiyle büyük bir hız kazandı ve sanayi lokomotif sektör olarak belirlendi. Sanayileşmeye önem verilmesi, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi gibi uzun vadeli hedeflere ulaşılması için ilki 1962 yılında Bursa'da kurulan organize sanayi bölgeleri, sanayinin disipline edilmesi ve sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması gibi kritik alanlarda önemli bir rol oynadı. Kısa sürede üretimin, istihdamın ve ihracatın büyük bir bölümünü üstlenen organize sanayi bölgelerinin sayısı, aradan geçen 58 yılda 348'e ulaştı.