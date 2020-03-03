Başkan Başkan Esen: "Hayali olmayanın, hakikati olmaz"

Antalya'da kolej öğrencileriyle söyleşide bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, öğrencilere, “Hiçbir şekilde hayal kurmaktan geri durmayın. Hep hayal edin, hayali olmayanın hakikati olmaz” tavsiyesinde bulundu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya'da özel bir kolejin ‘Şehrimizi Yönetenler' konulu söyleşilerinin ilk konuğu oldu. Öğrencilerin yoğun sevgi gösterisi eşliğinde salona giren Başkan Semih Esen, öğrencilere hayata ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Öğrencilere meslek seçimlerinin önemini anlatan Başkan Esen, “Meslek seçiminde aile ve çevre çok etki ediyor. Ben lise de okurken, hayalini kurduğum İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin adını hep kitaplarıma yazardım. Hukuk fakültesini hep hayal ederdim. Dünya gerçeklerden ibaret ama bu gerçeklerin tamamı doğru insanların kurduğu hayallerin, doğru yöntemlerle hayata geçmesinden ibarettir. Hiçbir şekilde hayal kurmaktan geri durmayın. Hep hayal edin, hayali olmayanın hakikati olmaz. Hayatınızla ilgili, eğitiminizle ilgili hep hayalleriniz olsun. Çünkü hayaller insanı motive eder” dedi.

"Meslek seçimi hayatınızı etkiler"

Çalışma hayatında başarılı olmanın önemli koşullarından bir tanesi de yaptığınız işten zevk almanız ve onun sizin hayaliniz olmasıdır diyen Başkan Semih Esen, “Çok uzun bir çalışma hayatı size bekliyor. Seçtiğiniz meslek sizin kabul ettiğiniz, hayal ettiğiniz bir meslek olmalıdır. Bunu sağlayabilirseniz bütün ömrünüz boyunca o meslekte başarılı olur ve zevk alırsınız. Bunu görerek anlayacaksınız. Toplum bir iş bölümü içerisinde, herkese çeşitle görevler vermiştir. Hiçbir görev diğerinden daha önemli değildir. Bir insan yaptığı iş nedeniyle değerinden daha kıymetli değildir. Sizlere tavsiyem hiçbir mesleğin biri diğerin daha kıymetli değildir. İnsanlar iyi insan oldukları için, sorumluluklarını yerine getirdikleri için saygını hak ederler. Görevi ne olursa olsun” diye konuştu.

"Konyaaltına kütüphane kazandıracağız"

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, bir öğrencinin kütüphane isteğini ise şöyle cevaplandırdı: “Konyaaltı'na çok büyük bir kütüphane kazandırma projemiz var. İçinde bütün teknolojinin bulunduğu, dijital kütüphane, kafeteryalar, oyun olanları ile kitapların iç içe olduğu bir yaşam alanı olacak. Bu proje gerçekleştirdiğimiz zaman bir AVM'ye gittiniz zaman iyi vakit geçiriyorsanız, kütüphanemizde daha verimli bir zaman geçireceksiniz. En kısa zamanda bu projemizin temellerini atacağız.”

"İhaleyi kazandık"

"Öğrencilerin belediye başkanlığınız süresince sizi yansıtan projeniz var mı" sorusuna cevap veren Esen, “Öğretmenevleri Mahallemizde 117 dönümlük bir mesire alanı ihalesine girdik ve kazandık. Benim mesire alanlarımdan beklediğim şey hafta sonları mangal yapılan, duman fabrikası değildir. Halkın tamamını hitap eden tertemiz bir yeşil bir alanı şehre kazandırmaktır. Bu proje bittiğinde beni en çok yansıtan proje olacak. Proje içesinde engelli kardeşlerimize yönelik alanlar olacak. Siz öğrencilerimize ilişkin ücretsiz üniteler yer alacak. Halkın temiz hava içesinde güzel vakit geçireceği bir yer olacak” diye cevaplandırdı.

Esen, 2020 ve 2021 yılında öncelikle projelerinin Konyaaltı'na 200 öğrenci kapasiteli bir yurdu, yüzme havuzu ve bir spor salonu yapmak olduğunu açıkladı. Söyleşinin sonrasında ise Esen, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.