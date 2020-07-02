İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı saladı

Burdur’un Bucak İlçesi’ne bağlı Kızılkaya Belediyesi, belediye bütçesine katkıda bulunmak ve halka iş imkanı sağlamak amacıyla belediyeye ait tarlalara buğday ekti.

Burdur'un Bucak İlçesi'ne bağlı Kızılkaya Belediyesi, belediye bütçesine katkıda bulunmak ve halka iş imkanı sağlamak amacıyla belediyeye ait tarlalara buğday ekti. Ekimin her aşamasıyla yakından ilgilendi ve ektiği buğdayları hasat ederek 98 bin 150 kg buğday elde etti. Konu ile ilgili açıklama yapan Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, “Bugün Belediyemize ait 180 dekarlık tarlamızın hasatını gerçekleştirdik. 98 ton buğday elde ettiğimiz tarlalarımızın biçiminde emeği geçen Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına, tüm biçerdöver sahibi ve operatör kardeşlerime ve ekim döneminden biçim dönemine kadar emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, bol ve bereketli bir hasat dönemi geçirmemizi dilerim.” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.