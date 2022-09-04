Başkan Böcek 55. Ormana Üzüm Festivali'ne katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 55'inci Geleneksel Ormana Üzüm Festivali'ne katıldı. Başkan Böcek, Antalya'nın dört bir yanında gerçekleşen etkinliklere destek olduklarını belirterek, “Birlik beraberliğimize büyük katkısı olan bu tür festivalleri düzenleyerek geleneklerimize sahip çıkıyoruz” dedi.

İbradı Ormana Harman Yeri Festival Alanı'nda düzenlenen 55'inci Geleneksel Ormana Üzüm Festivali'ne katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Başkan Böcek İbradı belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ramazan Demir, Durmuş Ali Arslan, muhtarlar ve İbradılılar ile birlikte Elif Buse Doğan Konserini izledi.

“Etkinliklere destek oluyoruz”

Festivallerin birlik, beraberliğe önemli katkılar sunduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, “Bugün sizlerle birlikte olmamıza vesile olan 55. Ormana Üzüm Festivalini başlatanlara çok teşekkür ediyorum. Böylesi etkinlikler son derece önemlidir. Bizim de Antalya'da doğup büyüdüğüm bu topraklara hizmet etmek boynumuzun borcu. Söz Muhittin Böcek sözü diyerek yola çıktığımız gün vatandaşlarımıza ne söz verdiysem onları tek tek çalışma arkadaşlarımla birlikte hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bütün etkinliklere de destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

“Düğmeli evler Hatay EXPO'da tanıtılıyor”

Başkan Böcek, Hatay'da düzenlenen EXPO 2021'de Antalya'yı İbradı Ormana'ya özgü Düğmeli Ev ile tanıttıklarını belirterek şunları söyledi: “Ormana'yı İbradı'yı herkes tanır ama Hatay'daki Uluslararası Expo organizasyonunda yaptığımız iki katlı Düğmeli Ev ile hem Antalya'mızı hem İbradı'mızı dünyaya tanıtıyoruz. Bu gerçekten son derece önemliydi bizim için. EXPO 2021 Hatay'da Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 4 Farklı dalda ödül de aldık. Bunlar sizlerin sayesinde oldu.”