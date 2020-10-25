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Başkan Böcek 58'inci yaş gününe yoğun bakımda girdi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 58’inci yaş gününe yoğun bakımda girdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 58'inci yaş gününe yoğun bakımda girdi. Sevenleri, sosyal medyadan Böcek'in doğum gününü kutlayarak, sağlık temennisinde bulundu.


17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test pozitif olduğunu duyurduktan sonra herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunan Muhittin Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı. 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen ve 48 gündür yoğun bakımda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bugün doğum günü. 58'inci yaş gününe yoğun bakımda giren Böcek'i Antalya halkı da unutmadı. Sevenleri, sosyal medya hesaplarından Böcek'in doğum gününü kutlayarak, sağlık temennisinde bulundu.

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