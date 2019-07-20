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Başkan Böcek anjiyo oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rutin sağlık kontrolü için gittiği hastanede anjiyo oldu.

Böcek, anjiyo sonrası doktoru Prof.Dr Cengiz Ermiş'le objektiflere poz verdi.


Rutin sağlık kontrolü için gittiği Medical Park Hastanesinde genel kontrolleri yapılan Muhittin Böcek'e anjiyo yapıldı. Sonuçları temiz çıkan Başkan Böcek, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek " Yoğun tempo sebebiyle sağlık kontrollerimizi ihmal etmemeye çalışıyoruz. Bazı rutin tetkik ve tahlillerimiz yapıldı, doktorum anjiyo kararı verdi. Sonuçlar temiz çıktı, sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede göreviminin başındayım" dedi.


Böcek, anjiyo sonrası operasyonu yapan Prof.Dr. Cengiz Ermiş ile objektiflere poz verdi.

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