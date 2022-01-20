Başkan Böcek, Ankara'da Kılıçdaroğlu ve Akşener ile bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Ankara'da ziyaret etti.

Ankara'da bir dizi temasta bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Antalyalıların selamını ileten Başkan Muhittin Böcek, planlı, kurallı, kimlikli kent hedefi doğrultusunda alt yapıdan, sosyal hizmete, çevreden turizme gerçekleştirilen proje ve hizmetleri anlattı. Başkan Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle hayata geçirilen tarıma yönelik projeler ve insan odaklı hizmetlerle ilgili bilgiler de verdi. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalyalılara sevgi ve selamlarını iletti.

“Akşener'e ziyaret”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de ziyarette bulundu. Çalışmaları hakkında Meral Akşener'e de bilgi veren Başkan Böcek, “Birlik ve beraberlik içinde, azim ve kararlılıkla Antalyamız için hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.