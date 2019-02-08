Başkan Böcek: “Antalya planlı, kurallı ve kimlikli bir kent olacak”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muhittin Böcek, Antalya'nın Gazipaşa'dan Kaş'a kadar planlı, kurallı ve kimlikli bir kent olacağını söyledi.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Muhittin Böcek, meslek odası başkanlarını dinleyip, Antalya'ya yapmayı planladığı çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

17 yıldır muhalefette görev bir yapan bir belediye başkanı olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, “Köyden kente geçen bir Konyaaltı'nı bugün dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri haline getirdik. Konyaaltı altyapısı, doğası, kentleşmesi ile bir marka oldu. 19 ilçede en yüksek oyla seçildim. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kent dinamikleri bizim için çok önemlidir. Bütün kurum kuruluşlarla, dostlarımızla birlikte bir yönetim anlayışımız olacak. İktidar ile bir kavgam olmayacak. Antalya'ya barışı, dostluğu getireceğim” dedi.

Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'nın A'dan Z'ye planlı bir kent olacağını belirten Muhittin Böcek, “Vatandaşlarımızın babadan atadan kalma yerleri, içerisindeki olması gereken uygulamalarla birlikte planlı hale gelecek. Antalya'mıza sağlıktan, eğitime kadar her türlü yatırım yapılacak. Antalya planlı, kurallı ve kimlikli bir kent olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 150 gündem maddesinin 100 tanesi plan tadilatı olmayacak. Meslek odası, sivil toplum kuruluşları ve kent dinamiklerinin fikir ve düşüncelerini alacağız. Antalya'yı Antalyalı hemşehrilerimizle birlikte yöneteceğiz. Bir beklenti içinde değilim. Büyükşehir Belediye Başkanı dedirtmek için değil, Antalya'ya eser bırakmak için geliyorum. 7 ilçe de ulaşım master planı var. Biz bunu 19 ilçemize taşıyacağız. Antalya'yı beraber yöneteceğiz.”

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar da Başkan Muhittin Böcek'e ziyaretlerin dolayı teşekkür ederek, meslek odalarının Antalya için yapılacak her türlü çalışmada destek olmaya hazır olduklarını söyledi.