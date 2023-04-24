Başkan Böcek: “Antalya'mız, tarımda üretim kapasitesiyle 1'inci sırada”

Türkiye'nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Hasyurt Tarım Fuarı'nın tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Fuarımızda ziyaretçiler; yeni hizmet ve ürünleri tanıyacak, yapacakları görüşmelerle çalışmalarına katkı sağlayacaklardır. Ayrıca yeni iş ve ticari birliktelikler kurarak ürün ve üretimlerini daha değerli hale getirme fırsatlarını bulacaklardır. Ülkemizin örtü altı tarımının yüzde 50'sini gerçekleştiren Antalya'mız, üretim kapasitesiyle 1'inci sırada yer almaktadır” sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Hasyurt Tarım Fuarı, 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında 26'ncı kez tarım sektörünü bir araya getirecek. Fuarın tanıtım toplantısı Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıda Antalya'nın turizmin olduğu gibi tartımında başkenti olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Son olarak 2014 yılında 24'üncüsü düzenlenen, 7 yıldır yapılmayan Hasyurt Tarım Fuarını bildiğiniz gibi geçen yıl uzun bir aradan sonra 25'incisini “Eski Yerinde, Yeni Yüzüyle” mottosuyla gerçekleştirmiştik. Bu yıl da 26'ncısını 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında tarımın verimli toprakları Finike'mizde gerçekleştireceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana, Antalya için tarımın en önemli sektörlerden biri olduğu bilinciyle Yerelden Kalkınma Projelerimiz ile çiftçimizi, üreticimizi her daim destekliyoruz” dedi.

“Ülkemizin örtü altı tarımının yüzde 50'sini gerçekleştiren Antalya”

Planlı ve sürdürülebilir bir tarım için Antalya'nın 19 ilçesinde üreticilerle ve çiftçiyle işbirliği içerisinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Böcek, “Bundan hareketle; tarım sektöründeki paydaşların biraraya geldiği, tarımın kalkınmasına ivme kazandıran fuarlarımızdan biri olan Türkiye'nin ilk tarım fuarı Hasyurt Tarım Fuarına da önem veriyoruz. Gerçekleştirilecek fuarımızda ziyaretçiler; yeni hizmet ve ürünleri tanıyacak, yapacakları görüşmelerle çalışmalarına katkı sağlayacaklardır. Ayrıca yeni iş ve ticari birliktelikler kurarak ürün ve üretimlerini daha değerli hale getirme fırsatlarını bulacaklardır. Ülkemizin örtü altı tarımının yüzde 50'sini gerçekleştiren Antalya'mız, üretim kapasitesiyle 1'inci sırada yer almaktadır. Türkiye'nin sebze ihtiyacının yüzde 40'ı, yaklaşık 30 bin kayıtlı çiftçimizin yer aldığı Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerimizden yani Batı Akdeniz kuşağından karşılanmaktadır” sözlerine yer verdi.

“Biliyoruz ki “Üreten ülke güçlü ülkedir”

Başkan Böcek konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Batı Akdeniz tarım bölgemizin sahip olduğu üretim kapasitesi ve potansiyeliyle, Hasyurt Tarım Fuarının geçmişten gelen tecrübesiyle önümüzdeki yıllarda fuarın uluslararası boyuta taşınmasını ve marka değerini pekiştirmesini hedefliyoruz. Organize edeceğimiz bu büyük tarım buluşmasında sektörün tüm paydaşlarının yerlerini almalarını bekliyor, tüm üreticilerimizi fuarımıza davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Milli ekonominin temeli tarımdır” sözünden hareketle tarıma yönelik desteklerimiz artarak devam edecektir. Biliyoruz ki “Üreten ülke güçlü ülkedir.”

“Bu yıl ziyaretçi hedefimiz 25 olarak belirledik”

ATB Başkanı Ali Çandır ise, “Birlikte hareket ederek bu yolculuğa çıktık. Fuarımızın bu yıl 26'ıncısını gerçekleştireceğiz. Geçen yıl başarılı bir fuar gerçekleştirdik. Antalya'yı tanımlarken öncelikli olarak tarımın başkenti dememiz gerekir. Tarım turizmden önce gelir. Tarımın başkenti Antalya turizmin de başkenti diyebiliriz. Fuarımızda önemli programlarımız olacak. Bir de çekiliş bölümü oluşturduk, 7 çiftçimize fide, 20 çiftçimize gübre vereceğiz, 16 çiftçimize naylon desteği, 4 çiftçimize de aileleri ile birlikte tatil hediye edeceğiz. Fuarın alanını bu yıl 8 bin 500 metrekareye çıkardık. 95 katılımcı firmamız var. Bu yıl ziyaretçi hedefimiz 25 olarak belirledik” dedi.

Toplantıda Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu ve Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca da hazır bulundu.