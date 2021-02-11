Başkan Böcek: “Antalya'yı ortak akılla geleceğe taşıyoruz”

Toplantıda mevcut yatırımlar ve 5 milyar TL tutarındaki altyapı yatırım hedefleri değerlendirildi.

ASAT Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen; ASAT ve ALDAŞ ile koordineli Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi bilgilendirme toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Baş Danışmanı Cem Oğuz, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve ALDAŞ Genel Müdürü Kıvanç Kuzay ve yöneticiler katıldı. Toplantıda yatırımlarla ilgili Başkan Böcek ve ekibine ASAT ve ALDAŞ yöneticileri tarafından sunum yapıldı.

Toplantıda İller Bankası Uluslararası Daire Başkanlığı aracılığıyla Dünya Bankasından temin edilmiş olan 500 Milyon TL tutarlı Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi ve Dünya Bankası, IPA Fonları ve Asya Katılım Bankası finansmanıyla planlanacak 5 Milyar TL tutarındaki altyapı yatırım hedefleri değerlendirildi. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi kapsamında Dünya Bankası'ndan alınan 58 milyon Euro kredinin kullanımı ile ilgili çalışmaları anlattı. Söz konusu kredi kapsamında Antalya merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 300 kilometre kanalizasyon hattı çalışması başlatıldığını, bunun 90 kilometresinin tamamlandığını anlatan Kurt, ortalama aylık 10 kilometrelik kanalizasyon imalatı gerçekleştirildiğini vurguladı.

"ALDAŞ sunumu"

ALDAŞ Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumda ise halihazırda devam eden 500 milyon TL'lik proje kapsamındaki 300 km kanalizasyon, 2 m3/sn ilave su temini ile 30 kilometre içme suyu hattı ve 10 bin metreküp su deposu inşaatı ASAT Genel Müdürlüğü'nün işletim kabiliyetini ve kurumsal gelişimini artırmaya yönelik 600 bin adet su sayacı ile 14 yeni iş makinesi ve 160 adet bileşen ekipman teminlerinin gerçekleştirilmesi çalışmalarında gelinen süreç hakkında bilgi verildi.

"Karacaören içme suyu projesi "

Toplantıda ayrıca Antalya Kenti İçmesuyu temini açısından hayati öneme sahip proje bedeli 700 Milyon TL olan Karacaören İçmesuyu Temin ve Arıtma Tesisi Projesi için DSİ tarafından ihale ilanının yayınlandığı bilgisi verilerek, projenin inşaat kontrollüğü hizmetlerinin DSİ ile işbirliği yapılarak ALDAŞ tarafından yürütüleceği bildirildi. Proje tamamlandığında Antalya Kenti İçmesuyu temininin yeraltı sondajlarına bağımlılığını ortadan kaldıracağı, ASAT Genel Müdürlüğü'nün en büyük giderlerinden olan enerji maliyetlerinin düşeceği ifade edildi.

Sunuma katılıp, yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise birlik ve beraberlik içerisinde Antalya'ya ne ihtiyaç varsa yapılacağını belirterek, Antalya'yı ortak akılla geleceğe taşıyacaklarını söyledi.