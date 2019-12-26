İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Böcek Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Caddesi ve Dönerciler Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Başkan Böcek, talep ve önerilerini dinledi. Antalya'yı ortak akılla yönetmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Böcek, “Esnafımızın ve halkımızın düşünceleri, talep ve ihtiyaçları bizler için önemli” dedi.


Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk Caddesinde esnaf ve vatandaşla sohbet etti. ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz'ün de eşlik ettiği ziyarette yoğun ilgi gören Başkan Böcek, esnafa hayırlı işler diledi, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Böcek, vatandaşların yeni yılını da kutladı.


25 yıllık siyasi yaşamı boyunca her zaman vatandaşla iç içe olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Bugüne kadar her zaman halkımızın arasında, onların yanında oldum. Hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi bizleri mutlu ediyor. Onları dinleyerek taleplerini karşılamak, sorunlarına çözüm bulmak bizim görevimiz. Atatürk Caddesi Antalyamızın en işlek ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerinden birisi. Esnaf kardeşlerimin sorunları veyapacakları öneriler bizler için önemli. 5 yıl boyunca Antalya'yı bu şekilde toplumun her kesiminin sesine kulak vererek yöneteceğiz. Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız diyerek göreve geldik ve bu sözümüzün de arkasında durarak gereğini yapacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.