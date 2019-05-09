Başkan Böcek, Bakan Ersoy ile turizm alt yapısını değerlendirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Bakan Ersoy ile Antalya'nın turizm alt yapısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Böcek, “Antalya'nın özellikle turizm ve turizm alt yapısı konusunda kaybedecek zamanı yoktur. Hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık” dedi.

Turizmcilerin emrinde olacağı sözünü veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu sözü yerine getirebilmek için çalışmalara başladı. Başkan Böcek, turizm alt yapısı ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Ankara'da ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Antalya'nın turizm alt yapısını masaya yatırdı. Başkan Böcek, Bakan Ersoy ile yaptığı görüşmenin ardından Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt ile birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile bir araya geldi. Görüşmede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ASAT arasında ortak yürütülen projeler değerlendirildi.

"Turizmin eksikleri giderilecek"

Antalya'da turizmin gelişmesi ve turizmle ilgili eksiklerin giderilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak yapılması gereken ne varsa yerine getireceklerini ifade eden Başkan Böcek, “Turizmin yoğun olduğu ilçelerimizde tespit ettiğimiz bazı sorunlar var. Özellikle de alt yapı ile ilgili bazı sıkıntılar var. Hemşehrilerimize ve şehrimize gelen turistlere daha temiz, daha düzenli, daha konforlu ve daha yaşanabilir bir Antalya sunabilmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Bunun için de çalışmalarımıza başladık” ifadelerinde bulundu.