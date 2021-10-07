Başkan Böcek, ‘Bembeyaz' filmini vatandaşlarla izledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu. Festival alanında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Böcek, yönetmenliğini ve senaristliğini Necip Çağhan Özdemir'in yaptığı, ‘Bembeyaz' filmini sinemaseverlerle birlikte izledi.

58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali heyecanı sürerken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sinemaseverlerle birlikte film izledi. Bir yandan 9 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek ödül töreni için hazırlıkları takip eden bir yandan da festival heyecanına ortak olan Başkan Böcek, Cam Piramit yanında kurulan Yıldızların Altında 1 Açık Hava Sineması'nda halkla buluştu.

“Film ve söyleşilere ilgi yoğun”

Film öncesi sinemaseverlerle sohbet eden, fotoğraf çektiren Başkan Böcek, daha sonra yönetmenliğini ve senaristliğini Necip Çağhan Özdemir'in yaptığı, başrollerini Mert Fırat, Ece Çeşmioğlu ve İnanç Konukçu'nun paylaştığı ‘Bembeyaz' filmini izledi. Festival kapsamında gerçekleştirilen film gösterimleri ve söyleşilere büyük bir ilgi olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Ben de bu heyecana ortak olmak için bugün film izlemeye geldim” dedi.

“Ödülleri heyecanla bekliyorum”

Festival gösterimi yapılacak filmlerin biletlerinin bu yıl 7 saatte tükendiğine dikkat çeken Başkan Böcek, “Sinemaseverlerin yoğun bir ilgisi var. Film gösterimleri ve söyleşiler çok keyifli geçiyor. Hem pandemi kuralları hem de hava şartları bu yıl festival için son derece uygun bir ortam oluşturdu. Festival filmlerine olan ilgi bizi de son derece mutlu ediyor. Benim de bugün film izleme ve sinemaseverlerle sohbet etme şansım oldu. Herkes gibi ben de Cumartesi günü açıklanacak ödülleri heyecanla bekliyorum” diye konuştu.