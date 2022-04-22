Başkan Böcek: “Bütün çocukların huzur, barış ve güven ortamında yaşamaları en büyük dileğimiz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayınladığı mesaj ile kutladı. Başkan Böcek, mesajında “23 Nisan 1920'de yakılan demokrasi ve özgürlük meşalesini hiç sönmemek üzere yarınlara gururla taşıyacak olan da sizlersiniz. Bütün çocukların huzur, barış ve güven ortamında yaşamaları en büyük dileğimizdir” dedi.

“ ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü yol göstersin”

Çocuklara, Atatürk'ün sözü ile öğüt veren Başkan Böcek, “23 Nisan 1920 tarihi, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanı sıra, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı, demokrasinin temelinin atıldığı, Cumhuriyetimizin yapı taşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu olarak tarihimizi şekillendiren önemli bir dönüm noktasıdır. Bugün bir asrı deviren ulu bir çınar olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal egemenliğimizin sembolü olarak dimdik ayakta durmakta, varlığı ile bizlere güven vermektedir. 23 Nisan'ı, bir bayram olarak sizlere armağan eden Atatürk, çocuklara verdiği değeri ve önemi göstermiştir. Ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatı olan siz kıymetli çocuklarımızın, Ata'mızın izinden giderek O'nun ilke ve devrimleri doğrultusunda, ülkemizin daha da yükselmesi ve ileri gitmesi için çalışacağınıza eminim. Unutmayın, Ata'mızın “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü bu yolda geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da en büyük yol göstericiniz olacaktır” diye konuştu.

“Yarınları sizler inşa edeceksiniz”

Yarınları çocukların inşa edeceğinden bahseden Böcek, “Milli bir bayram olmanın ötesinde 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarıyla paylaşan sizler önemli bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdasınız. Şanlı tarihimizden aldığınız güçle, bu cennet vatanın yarınlarını sizler inşa edeceksiniz. 23 Nisan 1920'de yakılan demokrasi ve özgürlük meşalesini hiç sönmemek üzere yarınlara gururla taşıyacak olan da sizlersiniz. Bütün çocukların huzur, barış ve güven ortamında yaşamaları en büyük dileğimizdir. Yüzünüzdeki gülücük, kalbinizdeki sevgi, gözlerinizdeki ışıltıyla sizlerin, “Yurtta sulh, cihanda sulh” diyen Ata'mızın izinden giderek tüm dünyanın barış ve kardeşlik içinde yaşaması için öncülük edeceğinize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Her gününüz 23 Nisan gibi neşe, sevinç, mutluluk ve barış dolu geçsin. Bu vesileyle hepinizi sevgiyle selamlıyor gözlerinizden öpüyorum. Bayramınız kutlu olsun” şeklinde konuştu.