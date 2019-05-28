Başkan Böcek: "Çandır yolu bayrama bitecek"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "1 milyon 250 bin lira maliyeti olan 2 kilometrelik Çandır yolu bayramda bitmiş olacak" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni dönemde de asfalt kaplama ve yama, yeni yol açma ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik Çandır'da devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden 2 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasıyla ilgili bilgi alan Başkan Böcek, mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi. Basın mensuplarına yol çalışmasıyla ilgili bilgi veren Böcek, Çandır'ın son derece önemli bir yer olduğunu ifade etti. 2 kilometrelik, 1 milyon 250 bin lira maliyeti olan bu güzel yol Seriklilere hayırlı olmasını temenni etti. Böcek, "Kısa zamanda alt yapısı tamamlanmış olan her yerde sıcak asfalt çalışması, alt yapısı tamamlanmamış olan yerlerde de sathi kaplama çalışmalarımız hızla devam edecek. İnşallah burası da bayrama kadar yetişecek, bayramda yolları açılmış olacak. Kazasız belasız bir yıl diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Böcek, konuşmasının ardından mahalle sakinleriyle sohbet etti. Yeni dökülen sıcak asfaltı hiçe sayıp üzerinden geçen teyzelerin Böcek ile fotoğraf çekinmesi ise yüzleri gülümsetti. Böcek, kendisinin yanına gelen teyzelere, "Terlikleri eriyenlere yeni terlik alacağım" dedi.

Böcek, Çandır'ın ardından Serik hal esnafıyla da bir araya geldi. Hal esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Böcek, tüm konularda gerekli toplantı ve istişarelerin yapılacağını kaydetti.