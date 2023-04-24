Başkan Böcek, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vacek'i ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'i ağırladı. Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Antalya ile Çek Cumhuriyeti arasında açılacak sergilerle kültür-sanat köprüsü kurulması yönünde görüşmeler yapıldı.

Çekya Büyükelçiliği, Antalya Fahri Konsolosluğu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 25 Nisan Salı günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası fuayesinde “Modern Fotoğrafta Bilim, Seyahat ve Doğa'' isimli serginin açılışı gerçekleştirilecek. Sergi açılışı öncesinde Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Çek Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosu Yeliz Gül Ege ile birlikte Başkan Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın tarım ve turizm potansiyeli hakkında Büyükelçi Vacek'e bilgi verdi. 2022 yılında Çek Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen 450 bin ziyaretçinin 230 bininin Antalya'ya geldiğini aktaran Başkan Böcek, bu sayıyı artırma gayretinde olduklarını ifade etti. Başkan Böcek, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çek Cumhuriyeti'nden gelen ve Adıyaman'da görev yapan kurtarma ekiplerine de teşekkür etti.

Sanata destek

Vacek, “Modern Fotoğrafta Bilim, Seyahat ve Doğa” sergisine ev sahipliği yaptığı için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ederek, “Çek Cumhuriyeti'nden gelen fotoğrafçıları misafir ettiğiniz için onur duydum. Sanata olan desteğiniz yadsınamaz onun için ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

İş birliği mesajı

Başkan Muhittin Böcek de sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Kültür, sanat ve sergiyle ilgili çok güzel şeyler söylediniz. Bizim zaten Antalya'yı kültür sanat şehri yapma yolunda çalışmalarımız var. Bu bizim için son derece önemli. Bu konuda da iş birliğimizin artması için elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız" dedi.

"Bilim, seyahat ve doğa sergisi"

Çekya Büyükelçiliği, Antalya Fahri Konsolosluğu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 3 Çek bilim insanı, kaşif ve fotoğrafçının eserlerinin sergileneceği ‘‘Modern Fotoğrafta Bilim, Seyahat ve Doğa'' isimli sergisini 25 Nisan Salı günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda açılışı yapılacak. Serginin ilk bölümü Çek Cumhuriyeti'ni ve doğa harikalarını, ikinci bölümü Orta Doğu'nun güzel manzaralarını ve Himalaya Dağları'nı sunarken, üçüncü bölüm elektron mikroskobu da dâhil olmak üzere mikrodünyadan manzaraları sunmakta. Sergi 25-28 Nisan tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda, 29 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında ise AKM Fuaye Alanı'nda olacak.