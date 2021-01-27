Başkan Böcek CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla çevrim içi toplantıya katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile yapılan çevrimiçi toplantıya katıldı. Toplantıda, pandemi döneminde hayata geçirilecek yeni projeler konuşuldu.

CHP üyesi büyükşehir belediye başkanları 2021 yılının ilk çevrim içi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanları toplantıda, şehirlerinde devam eden yatırımları ve hizmetleri konuştu. Toplantıda ayrıca, pandemi döneminde hayata geçirilmesi planlanan yeni projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.