Başkan Böcek, çiftçi kartı projesini tanıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez uygulanan “Çevre Dostu Çiftçi Kart” projesiyle zirai ambalaj atığı sorununun önüne geçmeyi hedefliyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarımsal üretimin en yoğun olduğu ilçelerin başında gelen Kumluca'da, projenin tanıtımını yaptı, ardından Beykonak Sulama Tesisini de hizmete açtı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları ile birlikte Kumluca'da ziyaret ve açılışlar gerçekleştirdi. Başkan Böcek, Kumluca ve Antalya'ya yakışan hizmetler yapmaya devam edeceklerini belirterek, Kumlucaspor'un Süper Amatörde Lig'de mücadele ederken şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmesinden dolayı tebrik etti.

Başkan Böcek, daha sonra, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi, Tepecik ve Beşikci mevkilerindeki sulama suyu sorununu çözen Beykonak Sulama Tesisi'nin açılışını yaptı. Toplamda 2 bin dekar bin 500 haneyi içeren çalışmaların kısa sürede tamamlandığını belirten Başkan Böcek, “Su hayattır. Çiftçilerimize, köylü kardeşlerimize hizmet etmek boynumun borcudur. Onlar beni ‘Torosların Evladı' diyerek bağırlarına bastılar. Ben de onların gece gündüz yanında olacağım. Hayırlı olsun” dedi.

"Çiftçi kart projesi başladı"

Başkan Böcek Beykonak Sulama Tesisi açılışının ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu'nda zirai ambalaj atıkları sorunun çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar doğrultusunda, tarımsal üretimin en yoğun olduğu ilçeler arasında yer alan Kumluca'da, “Çevre Dostu Çiftçi Kart” projesini başlattı.

"Yüzde 10'u Antalya'da tüketiliyor"

Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'de ilk kez uygulayacağı bir projeyle zirai ambalaj atığı sorununun önüne geçmeyi hedeflediklerini belirterek, çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir sorun haline gelen zirai ambalaj atıklarının toplanması ve kontrolü için projenin önemine vurgu yaptı. Türkiye'de yılda ortalama 50 bin ton zirai ilacın kullanıldığına dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, bu zirai ilaçların yüzde 10'unun Antalya'da tüketildiğini kaydetti.

"Otomatlar yerleştirildi"

Projenin detaylarını anlatan Başkan Muhittin Böcek, “Zirai ambalaj atıkları akıllı toplama otomatları belirlenin 4 noktaya yerleştirildi. Otomatlar, çiftçilere dağıtılan kartlar ile çalışacak. Akıllı konteynerler enerjisini solar paneller vasıtasıyla güneşten almakta ve kameralar ile 24 saat izlenebilmektedir. Çiftçi kartlar Kumluca Ziraat Odası tarafından kayıtlı çiftçilerimize dağıtılacaktır. Cep telefonuna indirilecek mobil uygulama ile bölgede yer alan zirai ambalaj atıkları toplama otomatlarının yerleri görülebilecektir. Otomatlara, çiftçilere tanımlanmış ve dağıtımı yapılmış kartlar ile zirai ambalaj atıkları atılabilecek. Otomatlara atılan ambalajların ağırlığına göre sistemde toplanan puanlar ile çiftçilere destek olacak bazı ödüller verilecek. Cep telefonuna indirilen mobil uygulama ve www.cevredostuciftci.com adresinden puanlar ve alınabilecek hediyeler görülebilecektir” dedi.

"Proje yaygınlaşacak"

İklim krizi, kuraklık tehdidi, enerji ihtiyacını da dikkate alarak çevre dostu uygulamalar ile tarımı geleceğe taşıyoruz” diyen Başkan Muhittin Böcek, Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi'nin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte çiftçilerin projeyi sahiplenmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, “İlgili tüm paydaşlarımızla, bölgede projeyi ayakları yere basar hale getireceğiz. Hemen sonraki hedefimiz Finike, Demre gibi tarımsal üretimin yoğun olduğu ilçelerimiz başta olmak üzere tüm Antalya'da projenin uygulanması ve Türkiye'de ilk olan bu projenin örnek alınarak yaygınlaşmasıdır” diye konuştu. Başkan Böcek, ilerleyen dönemde Çiftçi Marketlerin de kurulacağını belirterek, kartta toplanan puanlarla istenilen ürünlerin alınmasının hedeflendiğini açıkladı.

"Kurutma ve paketleme tesisi"

Çiftçilere verdiği sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Mavikent Hali'nde 5.5 milyona mal olacak kurutma tesisi ve paketleme tesisini yapıyoruz. Kurutma tesisimizin günlük kapasitesi 3 ton, paketleme tesisimizin kapasitesi de 40 ton olacaktır. Sera atıklarının bertarafı için 10 milyon avroya yani 180 milyon TL'lik bir yatırım daha yapacağız ve tesisi kazandırmış olacağız, enerji üreteceğiz” diye konuştu. Başkan Böcek ve katılımcılar daha sonra zirai ambalaj atık otomatlarının ilk denemesini gerçekleştirdi.

"Atılacak ürünler"

Zirai ambalaj atıkları otomatına mantar ilacı, yabancı ot, kırmızı örümcek, fare ilacı, salyangoz, sümüklü böcek, böcek ilacı, gaz halinde etkili ilaç ve nematod ilaçları atılabilecek. Zirai ambalajlar ağzı kapalı olacak şekilde otomata atılacak. Çevreye atılan zirai ambalaj atıklarının kalıntılarıyla nedeniyle yeraltı ve yerüstü sular kirlenmekte, yapısındaki kimyasal maddeler ve ağır metaller nedeniyle toprak kirliliğine neden oluyor.