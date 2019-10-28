Başkan Böcek: "Cumhuriyetimizin 96'ncı yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. "

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ıncı yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Böcek, " Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ya İstiklal, Ya Ölüm” hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. " dedi.

Açıklamasında Türk milletine bu gururu yaşatan ve Cumhuriyeti hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda ederek milletin gönlünde ölümsüzleşen tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını söyleyen Muhittin Böcek, " Milli Mücadele başladığında Anadolu işgal altındaydı. Ümitsizlik ve çaresizlik adeta kara bir bulut gibi memleketin üzerinde çökmüştü. Türk Milletini yok etmeye kararlı işgal güçleri, dört bir yanımızı sarmış, halk yokluk ve yoksullukla savaşır olmuştu. Bu şartlar altında bile mücadeleden vazgeçmeyen Türk Milleti bağımsızlığına ve istiklaline kasteden düşmanlara geçit vermemiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlığını ilan etmiştir. " dedi.

Mesajında Kurtuluş Savaşı yalnızca askeri bir savaş değil, bir ulusun varoluş ve kendi topraklarında hür ve özgürce yaşama mücadelesi olarak tarihte yerini aldığını hatırlatan Böcek, yanmış, yıkılmış, işgal edilmiş Anadolu topraklarının Kuva-i Milliye ruhuyla, aynı hedefe kilitlenen Türk Ulusu'nun ortak mücadelesiyle kurtulduğunu kaydetti. Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ettiğini ve kurtuluş destanının Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandırıldığını söyledi.

Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek emanet ettiği Cumhuriyetin 96. Yılını kutladıklarını söyleyen Böcek " Temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve yüceltmek en asli görevimizdir. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için azim ve kararlılığımız geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da sürecektir.Bu duygu ve düşüncelerle 96. Yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımız sunuyorum. Milli birlik ve beraberliğimizin ilelebet sürmesi dileğiyle tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. " ifadelerini kullandı.