Başkan Böcek, Demre'de coşkuyla karşılandı

Geleneksel Demre Deve Güreşleri'nde büyük bir ilgiyle karşılandı.

14. Geleneksel Demre Deve Güreşleri'ne katılmak üzere gittiği Demre'de bir dizi ziyaretlerde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Beymelek Mahallesi'nde coşkuyla karşılandı. Başkan Muhittin Böcek'e CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP Demre İlçe Başkanı Mustafa Caner, CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Başkan Muhittin Böcek, konvoyla Demre Deve Güreşleri'ne giderken halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Başkan Böcek'e Deve Güreşleri'ne katılımından dolayı teşekkür etti. Deve Güreşleri'ni izleyen vatandaşlar Başkan Böcek'e sevgi gösterisinde bulunurken, bol bol fotoğraf çektirdi. Geleneksel deve güreşlerine her yıl katıldığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Bölge halkımız deve güreşlerini çok seviyor. Kadın-erkek, genç-yaşlı bu güzel etkinliği izlemeye gelmiş. Bende her yıl gelmeye çalışıyorum. Böylelikle sık sık bölge halkımızla bir araya gelme fırsatımız oluyor” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra halkı selamlayarak alandan ayrıldı. Deve Güreşleri'nin yapıldığı alanda esnafı ziyaret etti. Başkan Böcek, vatandaşlarla sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde hayıtını kaybeden Demre sakinlerinden Mehmet Özen ve Özer Caner'in ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu.