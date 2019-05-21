Başkan Böcek: “Denizkurdu Türk donanmasının gücünü dünyaya gösterdi”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Denizkurdu-19 tatbikatı kapsamında Antalya Limanı'nda demirleyen Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve beraberindeki komutanları kabul etti.

Başkanı Muhittin Böcek, 25 Mayıs tarihine kadar devam edecek Denizkurdu-2019 Tatbikatı kapsamında Antalya'da bulunan Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve beraberindeki komutanları makamında ağırladı. Ziyarette dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden olan ve Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı kapsamında Antalya'da bulunan TCG SancaktarKomutanı Dz. Yarbay Serhan Ateş, TCG Gediz Komutanı Dz. Yarbay Serhat Demir ile Antalya Deniz Komutanı Dz. Kd. Albay Gökhan Göktaş da hazır bulundu.

Denizkurdu 2019 tatbikatının Türk donanmasının gücünü dünyaya gösterdiğini ifade eden Başkan Böcek, tatbikat kapsamında görev alan ve Antalya Limanı'nı ziyaret eden gemilerin komutanlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Başkan Böcek, 25 Mayıs'a kadar devam edecek olan Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu -2019'da görev alan personele başarı dileklerini iletti.

Tümamiral Koçer Antalyalıları davet ett

Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer de Antalya'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek TCG Sancaktar ve TCG Gediz gemilerinin 23 Mayıs tarihine kadar 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık kalacağını belirtti. Tümamiral Koçer, tüm Antalyalıları gemileri daha yakından görmeye davet etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Böcek'e TCG Sancaktar ve TCG Gediz gemilerini simgeleyen şapka hediye edilirken, Başkan Böcek de Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer'e Antalya'ya özgü reçellerden hediye etti.