Başkan Böcek: "Duman beni çok etkiliyor ama orda olmam lazım"

Başkan Böcek, 5 Ağustos'ta sosyal medya hesabında yangınla ilgili değerlendirme yaptığı paylaşımda sağlık durumundan ve dumanın kendisine verdiği zarardan da bahsederek, "Allah'ın takdiriyle yeni bir yaşam verdi cenabı Allah bize. Ancak duman beni gerçekten çok etkiliyor. Doktorlar evde dur diyorlar ama nasıl durayım. 2 bin 400 personelim var dışarıdan gelen çalışanlar ve belediye başkanlarıyla 2 bin 800 kişi var onlar beni başlarında görünce daha şevkle çalışıyorlar. 2 bin 800 yapı yandı 40 bin faydalı alan zarar gördü" dedi.

Başkan Böcek'in paylaşımdan 2 gün sonra öksürükle başlayan rahatsızlığının ardından kontrol amaçlı gittiği hastanede tetkiklerinin devam ettiği bildirildi.