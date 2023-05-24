Başkan Böcek Elmalı ve Kaş'ta vatandaşların sorunlarını dinledi

Elmalı ve Kaş'ta muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sorunları dinleyerek hizmetlerini anlattı.

Elmalı merkez ve Yuva Mahallesi'nde gerçekleşen buluşmaya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Millet İttifakı Antalya milletvekilleri, il başkanları, 48 muhtar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sorun, talep ve önerileri dinleyen Başkan Muhittin Böcek, hizmetlerini anlattı. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak bugünlere geldiğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Toroslar'ın evladı dediniz bağrınıza bastınız. Antalyalı hemşehrilerimiz için gece gündüz demeden ekibimle birlikte koşmak, çalışmak boynumun borcudur. Kimseyi ötekileştirmeden, birlik ve beraberlik içinde hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu anlayışla 4 yıl tamamladık. Faaliyet raporum belediye meclisinde siyasi partilerin desteğiyle oy birliğiyle geçti. Önce Allah'a sonra halkıma hesap veriyorum. Doğup büyüdüğüm topraklar için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Yuva'ya düğün salonu

Başkan Böcek, ardından Yuva Mahallesi'nde vatandaşların sorunlarını dinledi. Yuva'ya düğün salonu kazandıracaklarını söyleyen Başkan Böcek, projenin ihalesini 30 Mayıs'ta gerçekleştireceklerini müjdeledi. Yuva'da 9 kilometrelik içme suyu çalışması yaptıklarını aktaran Başkan Böcek, besicilere iki süt tankı hibe ettiklerini, üreticilere 2 kilometrelik sulama borusu desteğinde bulunduklarını anlattı. Başkan Böcek, Yuva'yı yayladan Fethiye'ye bağlayan 17 kilometrelik yolu da bitireceklerini kaydetti.

Kaş'ta sorunları dinledi

Başkan Böcek, Elmalı'nın ardından Kaş'taki programında muhtarlar, Sulama Birliği başkanları, dernek başkanları, STK temsilcileri ve Kaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya; CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de katıldı. İttifakın Belediye Başkanı olarak planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefiyle yola çıktığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ortak akılla şehrimizi yöneteceğiz dedik. Herkesi kucaklayarak, kimseyi ayrıştırmadan hizmet ediyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaş'a 886 milyon TL'lik yatırım

Kaş'ın Antalya'nın en özel ve güzel ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Kalan 10 ayda yapacaklarımızla beraber Kaş'ta 886 milyon TL'lik yatırımımız var. Kaş bizim her şeyimiz. Muhtarlarımızla ve STK'larımızla yaptığımız buluşmalarımıza devam edeceğiz. Burada sizlerle beraber güzel çalışmalar yapacağız. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılıyla, ülkemizin geleceğiyle ilgili olarak; çocuklarımızın istismara uğramadığı gençlerin yurt dışına kaçmadığı geleceğe umutla baktığı kadınlarımızın yüzünün güldüğü çiftçimizin halkımızın mutlu olduğu güzel bir ülke diliyorum” ifadelerini kullandı.

Özel, Antalya ekonomisi için söz verdi

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de 28 Mayıs'ta ikinci turu düzenlenecek seçimlerin Türkiye için önemine dikkat çekti. Özel “Türkiye'de ekonomi düzelince, işler yoluna girince Antalya'nın hem ekonomisi düzelecek, hem uluslararası ilişkileri düzelecek, hem de Antalyalı turizmciye verilen krediler destekler artacak. Göreceksiniz modern ülkelerde arttığı gibi Antalya tarihinin en çok turistini ağırlayacak. Antalya çiftçisi tarihinin en büyük ihracatını yapacak. Antalya ekonomisi tarihinin en canlı dönemini yaşayacak. Bunun için hepinize söz veriyoruz” şeklinde konuştu.