Başkan Böcek: "Emek ve alın teri kutsal değerdir"

ANTALYA (İHA) – Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yayınladığı mesajla işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Başkan Böcek yayınladığı mesajda, “İşçi kardeşlerimizin hak arayışlarının örgütlü mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs; demokrasi, barış ve kardeşlik adına birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. Başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere üreten, çalışan, emek veren, fedakarlık gösteren ve alın teri döken tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek ve alın teri en kutsal değerdir. Yaşamın her alanında üretenlere, özveriyle çalışıp alın teri ile hayata değer katan işçi ve emekçilere minnettarız. Antalya'mızda da imza attığımız her çalışmanın arkasında işçi ve emekçi kardeşlerimizin emeği, alın teri var. Antalya'mızın tüm ilçelerinde kentimizin gelişmesi, güzelleşmesi ve hemşehrilerimizin daha mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi için emek veren, çaba gösteren çalışma arkadaşlarım benim en büyük destekçim. Yol arkadaşlarımla beraber birbirimizden aldığımız güç ve enerjiyle Antalya'mıza en güzel hizmetleri kazandırmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

“Emeğin ve alın terinin karşısında hiçbir güç duramaz”

Böcek, “Biz biliyoruz ki, emeğin ve alın terinin karşısında hiçbir güç duramaz. İnsana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışla işçi ve emekçi kardeşlerimizin yalnızca 1 Mayıs'ta değil, her zaman yanlarındayız, olmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutlarım" ifadelerini kullandı.