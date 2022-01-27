Başkan Böcek: “Finike'ye yakışır Cumhuriyet Meydanı yapacağız”

Finike'de muhtarlar ile bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak Finike'ye Cumhuriyet Meydanı yapacaklarını söyledi.

Finike'de temaslarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilk olarak Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Böcek, üreticilerin sorunlarını dinleyerek, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile birlikte muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile birlikte Finikeli muhtarları dinledi. Başkan Böcek, muhtarların taleplerini alarak, yapılacak çalışmaları ve projeleri paylaştı.

“Ne söz verdiysek yapıyoruz”

Başkan Muhittin Böcek, Finike'ye önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Finike Belediyemizin 60 milyon TL'lik bütçesi kadar Büyükşehir Belediyesi olarak Finike'ye yatırım yapıyoruz. Finike'mize yakışır bir Cumhuriyet Meydanı yapacağız. Muhtarlarımızın, STK temsilcilerimizin talep ve önerilerini alarak, birlikte çözüm önerileri getiriyoruz. Ben sizlere yapamayacağım hiçbir söz vermem. Seçim döneminde Finike meydanına gelip miting yaptığımız günlerde ne söylediysek onları yapmaya çalışıyoruz. Hayatım boyunca vatandaşlarımızın hep dertlerine derman olmaya çalıştım. Ne söylediysek onu da sırasıyla yapıyoruz” dedi.