Başkan Böcek, gençlerin mezuniyet sevincine ortak oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek AKEV Üniversitesi'nde gençlerin mezuniyet sevincine ortak oldu. Böcek, eğitime her zaman önem verdiğini belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin önünü hep açacağız” dedi.

Üniversitenin Kurucular Kurulu Üyesi olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üniversitenin ilk mezunları olan öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Dereceyle mezun olan öğrencilere diplomalarını veren Böcek, Antalya'da eğitim başta olmak üzere her alanda yapılması gereken ne varsa yapacaklarını ifade etti.

“Eğitime önem veren bir aileyiz”

Üniversitenin Kadriye'deki kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Üniversitesnin kuruluş aşamasında yaşananları çok yakından bildiğini belirterek, “Eğitime önem veren bir ailenin mensubu olarak Antalya'da en özel ve güzel okullardan biri olan Muhittin-Mustafa Böcek Anadolu Lisemizi yaptırarak öğrencilerimize kazandırdık. AKEV üniversitesi de hayırseverlerimizin destekleri ile kuruldu. Bu üniversite için bir tuğla koyandan da Allah razı olsun. Bugünlere getiren bütün hayırseverlerimize, katkı koyan Antalyalılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Antalya için güzel şeyler yapacağız”

Üniversitenin çok daha gelişerek önemli başarılara imza atacağına inandığını dile getiren Böcek, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katıldığı ilk mezuniyet töreni olduğunu da hatırlattı. Böcek, “Biz bundan sonra da belediye başkanı arkadaşlarımızla, kurum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, öğretim üyelerimizle hep birlikte Antalya'mız için yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırız. ‘Ben, sen, yok, biz varız' dedik. ‘Biz birlikte yaparız' dedik. İnşallah birlikte güzel şeyler yapacağız” diye konuştu.

Başkan Böcek diploma verdi

Başkan Böcek, konuşmasının ardından üniversiteden dereceyle mezun olan Adile Özlem Durak‘a diploma ve plaketini takdim etti. Mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dileyen Böcek, öğrenciler ve aileler ile fotoğraf çektirdi.