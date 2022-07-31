Başkan Böcek Günnercik Yayla Şenliği'ne katıldı

Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği'ne katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında düzenlenen kültür etkinliklerini desteklemeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gazipaşa Belediyesi ile birlikte düzenlediği 3. Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği yoğun bir katılımla gerçekleşti. Şenliğin ilk gününde Sümer Ezgü, ikinci gününde ise Kubat türküleriyle şenliğe katılanları coşturdu.

Çadırları gezdi, halkla kucaklaştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Antalya'dan ve şehir dışından gelen binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen 3. Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği'ne katılarak coşkuya ortak oldu. Gün boyu şenlik alanında çadırları gezen, halkla kucaklaşan ve sohbet eden Başkan Böcek, Kubat konseri öncesinde şenlik alanını dolduran binlerce kişiye seslenerek, “3 yıl önce 31 Mart seçimlerinde Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hizmet etmek için bir yolculuğa çıkmıştık. Ben sen yok, biz varız. Biz birlikte yaparız diyerek yola çıktık ve halkımızın tercihine, teveccühüne saygı duyacağımızı, 19 ilçemizde tüm belediye başkanlarımızı Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak göreceğimizi söyledik. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Su sözü verdi

Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Böcek, Günnercik Yayla Şenliği'ne de destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Günnercik şenliği öncesinde yaylaya çıkan yolların Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanmasından memnuniyet duyan vatandaşların pankart hazırlatarak kendisine teşekkür ettiğini söyleyen Başkan Böcek, “Gazipaşalı muhtarlarımıza da Gazipaşalı hemşehrilerimize hem suyunda hem yolunda yardım etmek boynumun borcu. İnşallah 2023 yılında yolların asfaltı da bitmiş olacak o su da orada akıyor olacak. Sözümüz Muhittin Böcek sözüdür” diye konuştu.

Kubat türkülerle coşturdu

Gecenin devamında sahneye Kubat çıktı. Kubat, birbirinden neşeli türküleri şenliğe katılan vatandaşlarla birlikte seslendirdi. Başkan Muhittin Böcek, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile birlikte Kubat'a Atatürk portresi hediye etti.