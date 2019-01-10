Başkan Böcek, hal dernek temsilcilerini ağırladı

Antalya Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan ve Antalya Tüccar ve Esnaf Dayanışma Derneği Başkanı Adem Özaydın, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Nevzat Akcan ve Adem Özaydın, Başkan Böcek'i adaylığı konusunda tebrik ettiklerini söyledi

Nevzat Akcan, "Halde 144 komisyoncu, 700 tüccar bu sektöre hizmet ediyor. Hal'de 800 dükkan, yirmişer kişi çalıştırsa 16 bin kişi yapar. Biz 1'e alıp 3'e satan kişiler değiliz. Üretici adına mal satıyoruz. Yüzde 8'e çalışan kişileriz, hayatımız çiftçiyle ortaktır. " dedi.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Yeni Hal Yasası'nın, Hal Dernekleri tarafından çok olumlu karşılanmadığını söyleyen Muhittin Böcek, tarafların ortak görüşü alınarak oluşturulacak bir yasanın herkesi mutlu edeceğinin altını çizdi.