Başkan Böcek: "Hatırla gönülle yatırım olmayacak"

“Biz kimsenin istediği yere değil en doğru yere projeleri yapacağız.” diyen Başkan Böcek, yatırımların hatır gönülle değil ihtiyaç doğrultusunda yapılacağını ifade etti.

‘Yerelden kalkınma, yerinden yönetim' anlayışıyla başlattığı ilçe buluşmalarına Korkuteli ilçesi ile devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, danışmanları, belediye bürokratları ve daire başkanları ile birlikte sorun ve talepleri dinledi. “Beş yıl beraber koşacağız” diyen Başkan Böcek, alınacak önerilerin değerlendirileceğini ve yatırımların kısa, orta ve uzun vade olacak şekilde hayata geçirileceğini belirtti.

"Yatırım planı oluşturulacak"

“Ata toprağımızda, Korkuteli Cumhuriyeti'nde sizlerle bir arada olmaktan mutluyum” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Muhittin Böcek, Korkuteli'nin ihtiyaçlarını dinleyerek, gelen talep ve öneriler doğrultusunda yatırım planı oluşturulacağını ifade etti. Her gittiği ilçede muhtarların özellikle yol ve asfalt ile ilgili sorunları dile getirdiğini anlatan Başkan Böcek, ilçe belediyelere ait yolların büyükşehir tarafından yapılmasının mümkün olmadığını belirtti. 2019 yılı sıcak asfalt programının hazır olduğunu da belirten Başkan Böcek, muhtarlardan gelecek yol taleplerinin 2020 ve sonraki yıllarda değerlendirilebileceğini açıkladı. Başkan Böcek, içme ve sulama suyu taleplerinin de yoğun olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Su ile ilgili sorunların ASAT tarafından toplu olarak programa alınması yönünde çalışmalarımız sürüyor” dedi.

"Yolların kimin olduğu bilinecek"

Yollar ile ilgili taleplerin yoğun olması üzerine Başkan Böcek, yapılması istenen birçok yolun Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğunda olmadığına dikkat çekerek, “Ben kırsal ile ilgili daire başkanıma ve diğer arkadaşlarıma söyledim. Muhtarımıza Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olan yollar ile ilçe belediyesi yetkisinde olan yollar liste ya da harita olarak verilecek. Bütün muhtarlarımız ova yolu, mahalle yolu, köy yolu, kent yolu geçtiğimiz yıllardan imkânsızlıklardan dolayı yapılamayan, protokollerle devredilen yolların tamamını muhtarlarımız bilecek” şeklinde konuştu.

" Hatırla gönülle yatırım olmayacak"

Muhtarlara “Beş yıl beraber koşacağız” diye seslenen Başkan Böcek, “Biz burada yapabileceğimiz şeyleri söyleyeceğiz, sizler de bileceksiniz. Önerilerinizi alacak ilgili arkadaşlarla değerlendireceğiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Yatırımlar ihtiyaçsa yapılması lazım. Hatırla gönülle, o mahallede akraba var diye bir şey yapmamak lazım. Yanlış projeler yapılmış olabilir biz bunların hep doğru olanlarını yapacağız” dedi.

Vatandaş yem için yer bekliyor

Toplantıya katılan çiftçi kooperatif ve birliklerinin temsilcilerini de dinleyen Başkan Muhittin Böcek, Halk Yem fabrikası için çalışmaların sürdüğünü anlatarak, “Burada birkaç yere bakıyoruz. Elmalı'da birkaç yer var. Önemli olan Halk Yem Fabrikasının kurulmasıdır. Nerede olduğu önemli değil. Bozova'da yer varsa ona da baktıracağım. Biz Gündoğmuş'ta da olsa fabrika biz çiftçimize gerekeni yapacağız. Biz kimsenin istediği yere değil en doğru yere projeleri yapacağız. Bu paralar vatandaşın parası” diye konuştu. Başkan Böcek, Halk Yem ve Halk Süt fabrikalarının hem üreticinin hem de halkın sorunlarının çözümü noktasında önemli bir hizmet vereceğine inandığını ifade etti.

Başkan işlek'e ziyaret

Başkan Böcek toplantının ardından Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'i ziyaret etti. İşlek'e görevinde başarılar dileyen Başkan Böcek, muhtarları ile yaptığı toplantıda yol ile ilgili sorunların ağırlıkta olduğunu belirterek, “Korkuteli Belediye Başkanımız Korkuteli belediyemize ait yollarla ilgili çalışmasını yapacak. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren yolları, alt yapıyı ve ASAT'ı ilgilendiren çalışmaları yapacağız. İnşallah Korkuteli Belediye başkanımızla birlikte Korkuteli'mize Antalya'mıza güzel hizmetler vereceğiz” diye konuştu. Korkuteli Belediye Başkanı Niyazi İşlek de “Biz de bütün imkânlarımızla kanun çerçevesinde Korkuteli'miz için büyükşehir belediyemizin yanında yer alarak elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Siyaset artık 31 Mart itibariyle bitmiştir” dedi.

Başkan Böcek Korkuteli temasları çerçevesinde son olarak Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit'i ziyaret etti. Çalışmalar ve yeni dönem planları hakkında Kaymakam Çimşit ile değerlendirmelerde bulunan Başkan Böcek, “Katılımcı yönetim anlayışımız çerçevesinde ilçemizi yöneten tüm paydaşlarla ortak hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.