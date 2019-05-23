Başkan Böcek İstanbul'da Antalyalı hemşehrileri ile buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek için gittiği İstanbul'da Antalyalı hemşehrileri ile bir araya geldi. Antalya'da tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacaklarını belirten Başkan Böcek, “Antalya için gece gündüz demeden koşacağım” dedi. Başkan Böcek, film festivaline Altın Portakal isminin geri döndüğünü de açıkladı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Ekrem İmamoğlu'na destek için çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul'da yaşayan Aksekili, İbradılı, Cevizlili hemşehrileri ile de buluştu. CHP Kağıthane İlçe Başkanı Cihan İlim Yeşildağ'ın da katıldığı buluşmada Başkan Böcek, yapacakları hizmetleri anlattı, hemşehrilerinin sorularını yanıtladı. İstanbul'da yaşayan Antalyalılar, Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kimseyi ötekileştirmeden kendisine oy veren, vermeyen bütün Antalyalılara hizmet edeceklerini vurgulayan Başkan Böcek, “19 ilçemiz, 913 mahallemizde çalışmalarımızı eşit bir şekilde yapacağız. Biz Antalya'da tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız. Doğru projeler yapacağız. Tarımda, hayvancılıkta kırsal kalkınmayı sağlayacağız. Üreteceğiz. Yerelden kalkınacağız Antalya'yı planlı, kurallı, kimlikli bir kent yapmaya çalışacağız.

Turizmin 12 aya yayılması önemli. Dayanışma, birlik, beraberlik içerisinde olacağız. Antalya için gece gündüz demeden koşacağım. Tabi en önemlisi Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkacağız” diye konuştu.

"Altın Portakal geri döndü"

Tüm ilçelere eşit davranacaklarını belirten Başkan Muhittin Böcek, “Üretici bölgelerine soğuk hava depoları yapacağız. Birçok mahallemizde düğün, mevlid ve toplantıların yapılabileceği çok amaçlı salon bulunmuyor, bunları gerçekleştireceğiz. Halk Yem, Halk Süt, Halk Su fabrikaları kuracağız. Verdiğimiz sözlerimizi yerine getireceğiz. Köylümüzün, kentlimizin, unutulmuş insanlarımızın, herkesin dertlerine derman olmak için geleceğim diye söz verdim. 5 yıl bunun için durmadan çalışacağım” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Altın Portakal” isminin film festivaline geri döndüğünü de müjdeleyerek, “Festivalimizi 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne dönüştürüyoruz. Geçen dönem Altın Portakal, film festivalimizin isminden çıkarılmıştı. Özüne dönüp, tekrar eski adıyla düzenleyeceğiz. Ulusal ve Uluslararası yarışmalar ayrı kategorilerde devam edecek” diye konuştu.

Başkan Böcek, İstanbul ziyaretinde iftarda Mustafa Şener ve ailesinin konuğu oldu. Böcek, CHP Kağıthane İlçe Başkanı Cihan İlim Yeşildağ ile birlikte Şener ailesinin sofrasında iftarını açtı. Başkan Muhittin Böcek, İstanbul Kağıthane'de yaşayan Aksekili Aziz Küçük'ü de evinde ziyaret ederek, sağlık diledi.