Başkan Böcek Kardeş Şehirler Fuarı için Ukrayna'nın Lviv kentinde

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Kardeş Şehirler Fuarı”na katılmak üzere Ukrayna'nın Lviv şehrine gitti. Başkan Böcek, Lviv'de iki şehir arasında var olan ilişkileri daha da geliştirmek adına çeşitli temaslarda bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olma talebinde bulunan Ukrayna'nın Lviv şehrine giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz ve meclis üyeleri de eşlik etti. Başkan Böcek, 1. Dünya Savaşı sırasında Lviv bölgesinde gerçekleşen Galiçya Muharebelerinde hayatını kaybeden Türk askerlerini anmak üzere Galiçya Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.

İşadamları ile buluştu

Başkan Böcek, Lviv'deki temasları çerçevesinde Uluslararası Türk-Ukrayna İşadamları Derneği tarafından düzenlenen çalışma grubu toplantısına katıldı. ?Verimli geçen toplantıda Antalya ile Ukrayna ve Lviv arasında var olan ilişkileri daha da geliştirerek dünyaya model olabilecek bir yapının oluşturulması üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu.

Mevkidaşı ile görüştü

Başkan Muhittin Böcek Lviv temasları çerçevesinde Lviv Kent Konseyi Sekreteri Anatoliy Zabarıl ve Lviv'in Türkiye kentleri ile işbirliği çalışma grubu üyeleri ile de görüşme gerçekleştirdi. Başkan Böcek ayrıca mevkidaşı Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi'i de ziyaret etti. Görüşmede iki kent arasında kültür, turizm ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi kararı alındı.

Protokol kısa sürede imzalanacak

Böcek, gönderilen iyi niyet mektubunun ardından Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kardeş şehir olunması yönünde karar alınan Lviv ile kardeş şehir protokolünün de kısa sürede imzalanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Antalya ve Lviv adına son derece verimli geçen ziyarette Antalya heyeti Lviv Belediyesi Turizm Daire Başkanı Galina Grınık, Ekonomik Kalkınma, Yatırım ve Proje Yönetimi Baş Uzmanı Yarina Soroka, Lviv Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Vladimir Korud gibi isimlerle de biraraya geldi.