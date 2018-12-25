Başkan Böcek Kaymakam Köten ve Rektör Ünal'la görüştü

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal'ı ziyaret etti.

Böcek, ilk ziyaretini Konyaaltı Kaymakam'ı Köten'e gerçekleştirdi. Köten, seçimlerin tüm adaylara hayırlı olmasını ve demokrasinin kazanmasını diledi.

Böcek ise, doğup büyüdüğü, her alanında bulunduğu yerin Konyaaltı Antalya olduğunu dile getirerek, “ Öncelikle 25 yıllık siyasi hayatımızı Ankara'da gördü ve bizi böylesi güzel ve kutlu bir yolda CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladı. Bizde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Antalya protokolüne ziyaretlerime devam ediyorum. Allah'ın izniyle milletin desteğiyle bu yarıştayız. Siyasi yarışlarımız Konyaaltı'nda hep seviyeli , ağabey kardeş içinde olmuştur. Şimdide Antalya'mızda bu güzle yarışta demokrasi, kent, kentli adına güzel olur diye düşünüyorum.” dedi.

"Rektöre ziyaret"

Muhittin Böcek, ikinci ziyaretini Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ünal'a yaptı.

Prof.Dr. Ünal, Böcek'e adaylığının hayırlı olmasını dileyerek, “ Üniversitemize katkı koydunuz. Çıktığınız yolda başarılar diliyorum."dedi.

Başkan Böcek ise 25 yıldır siyasette emeği olduğunu hatırlattı. Söcek " Deneyimlerimizi büyükşehire aktarmak için halkımızın istediği doğrultunda çalışacağız. AÜ ile her zaman gurur duyduk. AÜ'nün başarılarını yakından takip ediyoruz. AÜ'ye belediye olarak elimizden gelen desteği sağladık. Önemli projeleri üniversitemiz ile birlikte yaptık. Antalya'da ittifakın adayı olarak görev verildi Hemşehrilerimizle iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Projelerimizi hazırlıyoruz. Gazipaşa'dan Kaş'a işçe ziyaretlerimizi yapıyoruz. 100 gün bile kalmadı. Çalışacağız.” dedi.