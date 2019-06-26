Başkan Böcek: "Kemer'de arıtma problemi olmayacak"

Başkan Böcek, “Şu anda kapasite artırımı var. 2020 yılında daha da büyüterek, geliştirerek devam ettireceğiz. Şu anda sıkıntımız yok. Kültür ve Turizm Bakanımızla da bu konuda gerekli görüşmeleri yaptık” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ilk olarak Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile birlikte turizm sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Topaloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, turizmcilerin sorunları masaya yatırıldı, çözüm önerileri tartışıldı. Başkan Muhittin Böcek ardından Kemer'de muhtarlar, STK'lar, esnaf temsilcileri, turizmcilerle birlikte geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun da katıldığı toplantıda Başkan Böcek, sorun, talep ve önerileri dinledi, projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

"Dertlere derman olmak için geldik"

Başkan Böcek toplantıda yaptığı konuşmada, “Vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için geliyoruz dedik ve bugün bütün daire başkanı arkadaşlarımla geldik. Bugün burada bütün esnaflarımızla, sivil toplum örgütlerimizle birlikte Kemer'in ne sorunu varsa konuşacağız. Bundan sonra ilçe ziyaretimiz devam edecek. Kısacası her şey güzel olacak, hep birlikte çalışacağız” dedi. Toplantıya katılanlar, hanutçuluk, toplu ulaşım araçlarının ilçe merkezindeki bazı noktalara uğraması, yeni indirme bindirme noktaları oluşturulması, Liman Caddesi düzenlemesindeki bazı aksaklıklar ve arıtma ile ilgili sıkıntıları dile getirdi.

Herkesin mutlu olacağı bir çözüm

Kemer'e sorunları çözmek için geldiklerini ifade eden Başkan Böcek, ulaşımla ilgili esnafın, vatandaşların herkesin mutlu olacağı, ortak noktada buluşacağı bir çalışma yapılması talimatını verdi. Başkan Böcek, Liman Caddesi'ndeki aksaklıkları revize bir proje ile kısa vadede çözeceklerini kaydetti. Böcek, yabancı dil bilmemekten yakınan esnaf için ASMEK bünyesinde yabancı dil kursu açabileceklerini ifade etti. Başkan Böcek, Beldibi'nden Tekirova'ya kadar olan bölümdeki orta refüjlerin bakımsız olduğunun dile getirilmesi üzerine, refüjlerin Karayollarına ait olduğunu ancak Büyükşehir Belediyesi olarak bakımı konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kemer Belediyesi ziyareti

Başkan Böcek Kemer temasları çerçevesinde Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu da makamında ziyaret etti. Başkan Böcek 99 günlük seçim sürecinde de söylediği gibi hangi partiden olursa olsun 19 ilçe belediye başkanıyla ayırım gözetmeden çalışacağını vurguladı. Kemer'in Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu belirten Başkan Böcek, ev sahipliği için Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür etti.

"Kemer'de arıtma problemi olmayacak"

Başkan Böcek belediye ziyareti sırasında bir gazetecinin Kemer'deki arıtmaların durumuyla ilgili sorduğu soruya da cevap verdi. Başkan Böcek, “Şu anda kapasite artırımı var. 2020 yılında daha da büyüterek, geliştirerek devam ettireceğiz. Şu anda sıkıntımız yok. Kültür ve Turizm Bakanımızla da bu konuda gerekli görüşmeleri yaptık” dedi.