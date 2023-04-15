Başkan Böcek: “Kırcami imar sorununu ortak akıl ile çözüme kavuşturuyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın 40 yıldır kanayan yarası olan Kırcami imar sorununu hep birlikte ortak akıl ile çözüme kavuşturduklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, Kırcami de Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğundaki ana arterleri açma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Büyükşehir Belediyesi Kırcami konusunda üzerine düşen her şeyi yapıyor” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırcami bölgesi muhtarları ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Topçular Mahalle Muhtarı Nazif Alp, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeşilova Mahalle Muhtarı Ahmet Akcan, Tarım Mahalle Muhtarı Murat Kurt, Zümrütova Mahalle Muhtarı Muammer Dönmez, Mehmetçik Mahalle Muhtarı Adnan Çetin, Çağlayan Mahalle Muhtar İbrahim Efe, Kırcamililer Dernek Başkanı Mustafa Ayanoğlu ve yönetimi ile Kırcami mahalle sakinleri katıldı. Muhtarları dinleyen Başkan Muhittin Böcek, Kırcami konusunda halka her zaman doğruları söylediğini belirti.

“Oy için sizleri kandırmadım”

Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde dahi Büyükşehir Belediyesi'ne önergeler ile Kırcami sorununun çözülmesi noktasında çalıştığını vurgulayarak, “Kırcami imar planlarının kabul edilmesi için büyük çaba sarf ettik. Kırcami imar planının anayasası sayılan 1/100 binlik çevre düzeni planı ve toprak koruma kurulu kararlarının alınması noktasında ekibimizle birlikte büyük emek harcadık. 25 binlik, 5 binlik ve 1/1000 ölçekli imar planlarını Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul ettik. 31 Mart seçimlerinden önce Kırcami planlarının iptal edildiğini bile bile omuzlarda davul zurna ile gezen siyasetçiler oldu. Ben oy almak için hiçbir zaman sizleri kandırmadım. Kırcami imar sorununu hep birlikte ortak akıl ile çözüme kavuşturuyoruz” dedi.

“Planlanan yolları açma çalışması başladı”

Başkan Muhittin Böcek, imar planlarına göre planlanan yolların açılması noktasında Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalara başladığına dikkat çekerek, “3 bin 720 metrelik 45'lik yol ve 2 bin 70 metrelik 30'luk yolun açılması noktasında çalışmalara başladık. Şehitler Caddesi'nde 700 metrelik ve 45'lik yol üzerinde 200 metre yol açma çalışması yaptık. Açılması gereken yollar üzerinde bulunan vatandaşların 83 vatandaşa ait muhtesatın seraları, ağaçları ve evi olan vatandaşların terklerinin yapılması ve kamulaştırma çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında 50 metrelik bir yolun açılması için meclis kararı alacağız. Muhittin Böcek ve çalışma arkadaşları Kırcami'de yapılması gereken ne varsa yapıyor. ASAT ekiplerimiz altyapı ve kanalizasyon için proje çalışmaları yaptı” diye konuştu.

Hukuki sürece ilişkin bilgilendirme

Kırcami bölge muhtarlarına hukuki sürece ilişkin bilgi aktaran Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri İbrahim Kurt ise Kırcami de planlama işlemlerinin tamamlanmasına rağmen yine dava süreçlerinin olduğunu hatırlatarak, “Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğine gelen 25 binlik ve 5 binlik planlarla ilgili 5 dava var. 1/1000'lik planlarla ilgili ise 9 dava var. Parselasyon ile ilgili ise bizim müdahil olduğumuz 17 dava var. Mahkeme süreçlerini yakından takip ediyoruz. Tüm bölge halkı ve ilgili kurumlar ile bu süreci takip edeceğiz. Dava süreçlerinin tamamlanması için çalışıyoruz” dedi.

Muhtarlardan başkan Böcek'e teşekkür

Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı, Topçular Mahalle Muhtarı Nazif Alp, 40 yıldır muhtar olduğunu vurgulayarak, “40 yıldır bu imar sorunu ile uğraşıyoruz. Gelinen noktada konunun tüm paydaşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Muhittin Başkanımız süreci çok yakından takip ediyor. Özellikle planların Anayasası sayılan 100 binlik çevre düzeninin yapılmasında Muhittin Başkanımızın çok büyük emeği var. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Bölge muhtarları da Başkan Muhittin Böcek'e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Kırcami halkı ile toplantıya ilişkin bilgilendirme yapacaklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek de süreç içerisinde sık sık bölge halkı, muhtarları ve dernekler ile bir araya gelerek Kırcami imar planını takip edeceklerini aktardı.