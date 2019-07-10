Başkan Böcek " Kuracağımız turizm birliği ile Demre'nin tanıtımına destek vereceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe ziyaretleri kapsamında Demre'de sorunları dinledi. Kuracakları turizm birliği ile Demre'nin tanıtımına destek vereceklerini belirten Böcek, “Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış Demre'mizde güzel şeyler yapacağız” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ‘Yerelden kalkınma, yerinden yönetim' anlayışıyla başlattığı ilçe buluşmalarına Demre ile devam etti. İlk olarak Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'yı ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, başarılar diledi.

Kocakaya, Büyükşehir Belediyesi ile el ele Demre'yi hak ettiği noktaya getireceklerini söyledi. Ardından Demre Kaymakamı Murat Uz'a ziyarette bulunan Böcek, ilçeyle ilgili projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kaymakam Uz, birçok önemli ören yerine, tarihi ve doğal güzelliklere sahip Demre'nin tanıtımında yetersiz kalındığını söyledi. Uz, Büyükşehir Belediyesi'nin Demre'ye yapacağı projelere de ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Tanıtıma destek

Demre'yi çok önemsediklerini belirten Başkan Böcek, birlik ve beraberlik içinde ilçeye hizmet üreteceklerini kaydetti. Antalya'da Gazipaşa'dan Kaş'a turistik ilçeleri tek çatı altında toplayacak bir turizm birliğini yılbaşına kadar kurmak istediklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, turizmi bütüncül olarak ele alacaklarını ve tanıtıma destek vereceklerini anlattı.

Sorunları tespit etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre'deki tüm kesimlere ulaşmak üzere muhtarlar, birlik başkanları ve STK temsilcileri ile bir toplantı yaptı. Sorunları yerinde tespit etmek üzere Demre'de bulunduğunu belirten Böcek, şunları söyledi: “19 ilçemiz, 913 mahallemiz var. Kimseyi ötekileştirmeden herkese eşit hizmet götürmek üzere kolları sıvadık. Ben, sen yok, biz varız. Biz birlikte yaparız” diye yola çıktık ve bu şiarda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzde süreçte inşallah turizmle ilgili gerçekten birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış Demre'mizde de güzel şeyler yapacağız. İnşallah her şey güzel oldu, olacak.”

Bütüncül planlama

Toplantıda muhtarlar ve STK temsilcileri ağırlıklı olarak, sulama suyu ile ilgili sorunları, kapalı sistem sulama sistemi kurulması, sera atıklarının bertarafı, içme suyu, yol ve asfalt taleplerini dile getirdi. Yerelden kalkınma hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, şöyle konuştu: “Kırsaldan kalkınacağız, üreteceğiz dedik tarımla uğraşan hemşehrilerimize destek vereceğiz dedik. Planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz demiştik, Bunları son derece önemsiyoruz. Çalışmalarımız başladı. Kapalı sistem sulama sistemi ile ilgili gittiğimiz her yerde talep var. Tarımla ilgili sorunları bütünsel ele alıyoruz. Bütüncül bir planlama yapacağız. İlçelerimizde Büyükşehir Belediyemize ait yolları program dahilinde yapacağız. İlçe belediyelerimize de yapamadığı yerde yardımcı olacağız. İçme suyu ile ilgili sorunları da yine bir planlama dahilinde çözeceğiz.”

Üçağız mahallesi Kekova olsun

Üçağız Mahallesi Muhtarı Durali Aliçavuşoğlu, mahallesinin daha çok Kekova olarak bilindiğini belirterek, mahalle adının Kekova olarak değiştirilmesini talep etti. Başkan Böcek, Demre Belediye Meclisi'nden bu yönde karar alınması halinde Üçağız'ın Kekova olarak değiştirilmesi konusunu değişikliğini Büyükşehir Meclisi'nde de ele alacaklarını söyledi.