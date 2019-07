Başkan Böcek " ‘Leb demeden leblebiyi anlıyoruz "

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe ziyaretleri kapsamında Elmalı'da muhtar ve STK temsilcileri ile buluştu. Elmalı'daki sorunların çözümü konusunda bizzat takipçi olacağını belirten Başkan Böcek, “Artık leb demeden leblebiyi anlıyoruz. Öncelikli hedeflerimiz var. Kısa, orta ve uzun vadede hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. 8 Eylül'de Elmalı güreşlerini Elmalı Belediyemizle gerçekleştireceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ‘Yerelden kalkınma, yerinden yönetim' anlayışıyla başlattığı ilçe buluşmalarına Elmalı ile devam etti. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezinde Elmalı ilçesi muhtarları ve STK temsilcileri ile buluşan Başkan Böcek, danışmanları, belediye bürokratları ve daire başkanları ile birlikte sorun ve talepleri dinledi, fikir alışverişinde bulundu. Toplantıya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk de eşlik etti.

Toplantı öncesi söz alan Başkan Öztürk, Elmalı'yı layık olduğu yere getirmek için işbirliği halinde gece-gündüz çalışacaklarını belirterek, “Şansımız Muhittin Başkan gibi tecrübeli ve halden anlayan belediye başkanımız var. Her gittiğimizde bizim her isteğimize cevap veren, bütün isteklerimizi karşılayan, her alanda hizmet etmeye çalışan, sizin derdinizi, köylünün derdini anlayan bir belediye başkanımız var. Onunla birlikte mahallelerimize, köylerimize hizmetleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ev sahipliği için Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'e teşekkür ederek; ”Gece gündüz demeden 99 gün hep birlikte koşmuştuk ve sonuç olarak 100. günde yüzümüz güldü. Elmalı'yı biz hep havası sert, insanları mert olarak tanıdık. Bu düşünceyle Elmalı'da belediye başkanı arkadaşımı bir kardeşim gibi gördüğümü hep söylerim. Çalışma arkadaşlarım, Büyükşehir Belediyesi ve diğer meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte, hep birlikte Antalya'mıza Elmalı'mıza güzel hizmetler yapacağız” dedi.

Elmalı güreşleri 8 Eylül'de

Başkan Böcek sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada 60 tane muhtarımız, dernek ve kooperatif başkanlarımız var. Birlikte çalışacağız. 5 yıl boyunca kimseyi ötekileştirmeden yolumuza devam edeceğiz. Öncelikli hedeflerimiz var. Elmalı'nın sorunları ile ilgili yapılması gereken ne varsa ilgili birlikte çözüm arayacağız. Ata sporumuz Elmalı Yağlı Güreşlerimizi 8 Eylül'de Elmalı Belediyemiz ile birlikte yapacağız. Bize yakışanı yapacağız.”

Toplantıda, muhtar ve STK temsilcileri sorun, öneri ve taleplerini dile getirdi. Özellikle, ASAT bünyesinde sulama suyu sorunları, kapalı sistem sulama sistemi kurulması, içme suyu, damlama sistemi, mezarlıklarda kapalı alan, yol, grup yolları, asfalt ve sıcak asfaltla ilgili sorun ve talepleri dile getirilirken, Elmalı'ya gerçekleştirilen tur sayısının artırılması istendi. Elmalı'da yaşanan sel felaketleri de gündeme geldi. Sel felaketlerinin meydana geldiği Salur, İmircik, Yılmazlı, Eskihisar. Yapraklı ve Karaköy mahallerinde felaketlerin bir daha yaşanmaması için yapılması gereken planlama ve yine DSİ'nin gölet ve sulama birliği çalışmaları konusunda Başkan Böcek'ten yardım istendi.

DSİ ile bizzat görüşeceğim

Başkan Böcek, herkesi tek tek dinleyerek notlarını aldı ve bürokratlara yapılması gerekenler konusunda talimat verdi. Başkan Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatarak, “ Kapalı sistem sulama sistemi ile ilgili gittiğimiz her yerde talep var. Bütüncül bir planlama yapacağız. İlçelerimizde Büyükşehir Belediyemize ait yolları program dahilinde yapacağız. İlçe belediyelerimize de yapamadığı yerde yardımcı olacağız. İçme suyu ile ilgili sorunları da yine bir planlama dahilinde çözeceğiz. Mezarlıklarla ilgili bakım ihalesine çıkıyoruz. En kısa zamanda Gazipaşa'dan Kaş'a mezarlıklarda yapılması gerekenleri bitirmiş olacağız. DSİ'nin yapması gerekenlerle ilgili bizzat konuyu ben takip edeceğim. DSİ'ye teknik bir rapor hazırlayıp sunacağız. Kısa, orta ve uzun vade de 2019'da yapabileceklerimiz varsa yapacağız yoksa 2020'de yapacağız, programlayacağız. Elmalı tur sayısının da artırılması konusunda yardımcı olacağız. En azından esnafımıza can suyu olur. Haftada bir olan tur sayısın iki ya da üç güne çıkarabiliriz. Benim arkadaşlarımdan da şunu rica ediyorum bakacağız, göreceğiz edeceğiz değil. 2019 yılında yapacaksak 2019 diyeceğiz, 2020 yılında yapılacaksa 2020 diyeceğiz. Ancak hepimiz mevzuata uygun olarak hareket edeceğiz” dedi.

5 yıl bekletmeyeceğiz

Başkan Böcek, ilçelere sırasıyla ve yasal mevzuatları da geçmeden yatırım yapacaklarını belirterek, “25 yıllık siyasi hayatımda bizi sevenleri, destek olanları hiç mahcup etmedim. Doğru olanları yapmaya çalışacağız. Halden anlayan köylünün esnafın derdinden anlayan bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağız diye geldik. Güvendiniz. Biz de bu güveninize layık olacağız. Bazı hizmetlerimizde sizleri bekletmeyeceğiz. Bazı muhtarım diyor 5 yıldır asfalt bekliyoruz. Sizi kesinlikle 5 yıl bekletmeyeceğiz. Hangi tarihi söz verdiysek o tarihte hizmetiniz yapılmış olacak. Artık biz bazı konularda leb demeden lebleyi anlıyoruz ” dedi.

Başkan Böcek toplantının ardından Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ü de makamında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Başkan Böcek, Elmalı Belediyesi'nin düzenlediği 'Kitap Günleri'nin açılışını da gerçekleştirdi.