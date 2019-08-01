Başkan Böcek Manavgat'ı ziyaret etti

Manavgat'ın taleplerinin masaya yatırıldığını ve değerlendirildiğini söyleyen Başkan Böcek, “Bu çalışmaları yapmak için 5 seneyi beklemeyeceğiz” dedi.

Böcek, Manavgat'ta muhtarlar, STK temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile bir araya gelerek sorun, öneri ve talepleri dinledi. Büyükşehir Belediyesi Baş Danışmanı Av. Cansel Tuncer, daire başkanları, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve diğer bürokratları ile birlikte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de toplantıda yer aldı. Başkan Böcek Manavgat'ın sorunlarının çözümü noktasında Manavgat Belediyesi ile el ele çalışacaklarını söyledi.

"Yerelden kalkınma"

“Yerelden kalkınma, yerinden yönetim' anlayışıyla başlattığı ilçe buluşmalarına Manavgat ile devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i ziyaret etti. Başkan Sözen ve ekibine görevinde başarılar dileyen Başkan Böcek, Antalya için, Manavgat için el ele çalışacaklarını belirtti.

"Koordineli çalışma"

Başkan Böcek'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, “Burada olmanız ve bizi ziyaret etmeniz önümüzdeki çalışma sürecimize şevk ve güç verecektir. Hayalimiz buydu. Antalya Büyükşehir Belediyemiz ile müşterek çalışmanın, birbirimizi dinleyerek çalışmanın çok daha güç getireceğini hep söylemiştik. Sizinle bu anlayışın oturacağını oturmaya başladığını gördük. İlçelerimizde bizlerin, kent halkının beklediği ölçekte bir şeyler yapabilmemiz için Büyükşehir ile Manavgat olarak koordineli bir şekilde çalışmaya ihtiyacımız var. Manavgat halkı da bu anlamda sizi bağrına bastı ve seviyor” dedi.

"Caddelerin alınması"

Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Böcek, Büyükşehir Yasası ile birlikte Manavgat Belediyesi'nden alınan cadde, sahil, gibi değerlerin Manavgat'a iade edilip edilmeyeceği sorusu üzerine, “Biz caddelerin alınması hususuna hep karşı geldik. Sütten dilimiz yandı biliyorsunuz. Konyaaltı Belediye Başkanı olduğum dönemde Konyaaltı'nda da caddelerimiz, sokaklarımız alındı. Bu konuyla ilgili Alanya'da da söylediğim gibi siyaset gözetmeden bunu yapacağız. Bunların daha altlıkları oluşuyor. Bir taraftan tabela, vergi bir taraftan yollar, bakımlar bunların hepsini konuşuyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

"Manavgat'ın talepleri"

Başkan Böcek üst kullanım hakkı Akseki Belediyesi'ne verilen Oymapınar Barajı'nın yeniden Manavgat Belediyesi'ne kazandırılmasının gündemde olup olmadığı sorusuna ise, “Oymapınarla ilgili konuşmadık ancak yasa yönetmelik ve mevzuatlarla ilgili devlette devamlılık var. Bizim meclis ve yetki alanımızda bir konu varsa ona bakarız. Biz haksızlığa uğramış belediyelerimiz, vatandaşlarımız hepsini toparlıyoruz. Manavgat Belediyesiyle ilgili talepleri arkadaşlarım masaya yatırmış, değerlendiriyor. Sonuca doğru bana getirecekler ve ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu. Başkan Böcek açıklamaların ardından ziyaretin anısına 40 yıl hatırı olsun diyerek Başkan Sözen'e kahve takımı hediye etti.

"Muhtarlar ve STK temsilcilerini dinledi"

Başkan Böcek daha sonra Manavgat programı kapsamında Başkan Şükrü Sözen ile birlikte muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda mahallelerinin eksikleri ile ilgili taleplerini anlatan muhtarlar ağırlıklı olarak alt yapı, yol, su, kanalizasyon gibi sorunları dile getirdi. Kanalizasyon olmadığı için sıkıntı yaşadıklarını dile getiren muhtarlar vidanjör talebinde bulundu. Muhtarların bu talebinde haklı olduğunu söyleyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Köylerimizin %90'nında alt yapı kanalizasyon hattı yok. Foseptikle sorunları çözüyorlar. Bu nedenle sürekli taşıyor. Ben Manavgat belediyemizde bu hizmeti ücretsiz yapmak için iki tane vidanjör alma talimatı verdim. Büyükşehirde iki vidanjör sağlarsa dört vidanjörle kanalizasyon hatlarımız yapılana kadar mahallelerimize bu hizmeti ücretsiz yapabiliriz” dedi. Başkan Böcek de Büyükşehir Belediyesi olarak vidanjör sağlamak suretiyle vatandaşın sorununun çözümü noktasında Manavgat belediyesi ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

"5 yıl beklemeyeceğiz"

Muhtarların alt yapı, kanalizasyon, yol, imar gibi konulardaki taleplerini dinleyen Başkan Böcek, kanalizasyonla ilgili dünya bankasından onay beklendiğini söyledi. Başkan Böcek imarla ilgili sorunların çözümü noktasında ise “Vatandaşların babadan, dededen kalan yerlerini planlayacağız” açıklamasını yaptı. Başkan Böcek, muhtarlardan gelen asfalt talepleri ile ilgili olaraksa asfaltla ilgili 2019 yılı çalışma programının hazır olduğunu belirtti. Başkan Böcek, 2020 -2021 yıllarında alt yapısı tamamlanmış yerlerde sıcak asfalt çalışmalarının olacağını belirtti. Başkan Böcek Manavgatlı üreticilerin canlı hayvan pazarı, hal kompleksi ve soğuk hava deposu taleplerini de dinleyerek, “Kırsaldan kalkınmayla ilgili olarak özellikle soğuk hava deposu gibi ihtiyaçları bütün ilçelerimizde yapacağız. Bu çalışmaları yapmak içinde 5 seneyi beklemeyeceğiz” dedi.

Kaymakam Yiğit'e ziyaret"

Başkan Böcek programını Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit'i ziyaret ederek noktaladı.

Başkan Böcek ve Kaymakam Yiğit Manavgat'ın sorunları ve ihtiyaçları üzerine fikir alış verişinde bulundu. Başkan Böcek, ziyaretin anısına Kaymakam Yiğit'e kahve takımı hediye etti.