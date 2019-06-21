Başkan Böcek: “Proje ile ilgili süreç ortak kararla belirlenecek”

Balbey'in Antalya'nın en önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Balbey Projesi ile ilgili bundan sonraki sürecin hak sahipleri ile alınacak ortak kararla belirleneceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek başkanlığında Balbey Kentsel Yenileme Projesi ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Değerlendirme toplantısına Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Av. Cansel Tuncer, Başkan Danışmanları Dr. Cem Oğuz, Alper Gökçay ile Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Saruhan, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hüsamettin Elmas, Kent Estetiği Daire Başkanı Barış Soykam, ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz, ANTEPE Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş katıldı. Balbey Kentsel Yenileme Projesi Planlama Başdanışmanı Prof. Dr. Zekai Görgülü'nün de katıldığı toplantıda Balbey Projesi'nde gelinen son nokta ele alındı.

Hak sahipleri ile toplantı yapılacak

Toplantıda Proje Planlama Başdanışmanı Prof. Dr. Zekai Görgülü,projenin geldiği süreç hakkında Başkan Böcek'e bilgi sundu. Başkan Böcek, önümüzdeki günlerde Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. Etap proje alanındaki hak sahipleri ile toplantı yapılacağını belirterek, “Bu toplantıda ortaya çıkacak görüş ve öneriler doğrultusunda bundan sonraki süreci belirleyerek, yol haritamızı çizeceğiz” dedi.

Balbey Mahallesi 1. etap proje alanında 6722 ve 6636 adalar içerisinde yer alan 10 metrekareden küçük ve ulaşılamayan kişilere ait yerler haricindeki diğer parsel ve alanlara ait acele kamulaştırma kararından vazgeçildi.