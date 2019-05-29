Başkan Böcek şehit ve gazi yakınlarını iftarda ağırladı

Yaklaşık 9 bin kişinin katıldığı iftarda birlik beraberlik mesajları verildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü ayı olan Ramazan'ın ruhuna uygun olarak şehit ve gazi aileleri, engelli vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi personeli ve Antalyalılar için 9 bin kişilik iftar yemeği verdi. AKM ile Cam Piramit arasındaki Kral Yolu'nda gerçekleşen iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ahmet Kumbul, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları, engelli bireyler, büyükşehir belediyesi, ASAT personeli ile Antalyalılar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iftarda şehit, gazi yakınları ve misafirleri ile tek tek ilgilendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından iftar açıldı. Sema gösterisi ile devam eden iftar programında ilahiler seslendirildi. Başkan Böcek iftar sonrası yaptığı konuşmada, tüm şehit aileleri ve gazilere Antalyalılar adına minnet ve şükran duygularını iletti. Böcek, “Ramazan ayı birlik, beraberlik, dayanışmanın, yardımlaşmanın yaşandığı en hayırlı aydır. Allah'ım bu vesileyle oruçlarımızı kabul etsin. Bugün çok değerli şehit ve gazi yakınları, gece gündüz demeden çalışan çalışma arkadaşlarım, uzaktan yakından iftarımıza gelen kıymetli dostlarımızla

beraberiz. Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Ramazan Bayramının ülkemize size sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum” diye konuştu

Büyükşehir belediyesine bayram müjdesi

Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da bayram müjdesi verdi. Başkan Böcek, “Buradan Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'mızın güzelleşmesi için çalışan bütün çalışma arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Ramazan ayı arifesinde bütün çalışma arkadaşlarım maaşlarını almış olacak ve ikramiyeleri de yatmış olacak” dedi.