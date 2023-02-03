Başkan Böcek: ‘Şehrimizi ortak akılla yönetiyoruz'

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da Meslek Odaları Başkanlarıyla toplantı yaptı. 26 akademik meslek odasının katılımıyla ulaşımdan, altyapıya, kültürden, çevreye pek çok konunun görüşüldüğü toplantıda yapılacak projeler ile ilgili birlik ve beraberlik içinde hareket edileceği vurgusu yapıldı.

Planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefiyle hizmetlerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kenti STK'lar, Odalar, Muhtarlar, Üniversiteler ve Antalyalılarla birlikte ortak akılla yönetmeye devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Muhittin Böcek, Antalya'da görev yapan Meslek Odaları Başkanlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında 26 akademik meslek odaları başkanları ile kahvaltı yapan Başkan Böcek daha sonra toplantı gerçekleştirdi. Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu Başkanı Sacittin Hancıoğlu, TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu ve Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Derya Ünver ve diğer meslek odaları başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Antalya'nın sorunları konuşuldu, talep ve öneriler dile getirildi. Ulaşımdan altyapıya, kültürden, çevreye pek çok konunun görüşüldüğü toplantıda, yapılacak projeler ile ilgili birlik ve beraberlik içinde hareket edileceği vurgusu yapıldı.

Daha fazlası için çalışıyoruz

Başkan Muhittin Böcek, göreve geldikleri günden buyana 7'den 77'ye herkese dokunabilmek ve fayda sağlayabilmek için ortak akılla çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bahanelere sığınıp verdiğimiz sözleri unutmadık. Seçim döneminde ‘Muhittin Böcek' sözü diyerek açıkladığımız projelerimizi hayata geçirmekle kalmayıp daha fazlasını yaptık. Her zaman daha fazlasını üretmek, daha da fazlasını başarmak için çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle ve tabi ki de Antalyalı hemşerilerimizle birlikte yürümeye, sosyal yardımları artırıp kamu yararına öncelik vermeye, iş aş üretip paylaşmaya ve bu şehri birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kentin paydaşlarıyla koordineli bir şekilde hizmet üretmeyle ve kente değer katmaya, Cumhuriyetimizin 100. Yılında da kenti yönetmenin onuru ve gururuyla hizmet kalitemizi hiç durmadan artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Dengesizlik var

Başkan Böcek, yapılan hizmet ve projeleri ile ilgili de meslek odası başkanlarını bilgilendirdi. 28 yıllık siyasi hayatı boyunca kimseyi kandırmadan bugünlere geldiğini anlatan Başkan Böcek, “Kimseyle kavga etmedik hep barıştan yana olduk. 31 Mart'ta 4. yılımızı tamamlıyoruz. Dönemi kurtarmak için proje yapmıyoruz. Kentin 30-40 yıl sonrasını düşünerek çalışıyoruz. Antalya turizm kenti yerli nüfusu ile birlikte sayı 25 milyonu buluyor ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte 25 milyona ev sahipliği yapıyoruz. Ancak alınan pay, kent nüfusu olan 2 milyon 619 bin kişiye göre burada bir dengesizlik ve adaletsizlik var. Bunun düzeltilmesi lazım” diye konuştu.

Yer tahsisi talimatı

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Derya Ünver de özellikle Antalya'da trafik ve alt yapı sorunlarının yaşandığını dikkat çekerek, odalarında yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Odaların bazı gelir kalemlerinin elinden alındığına vurgu yapan Ünver, Başkan Böcek'ten yer sıkıntısı yaşayan bazı odalar için talepte bulundu. Başkan Böcek bu talep üzerine “Yer sıkıntısı yaşayan odaların belirlenerek, bir mekan tahsisi ile sorunu çözebiliriz. Arkadaşlarıma talimat veriyorum. Bir alan araştırması yapacaklar. Bugünü milat kabul edelim ve yer sorunu yaşayan odalarımızı bu sorununu çözüme kavuşturalım” dedi.

Su kaçakları için yazılım

Toplantıya katılan Meteoroloji Mühendisleri Odası önümüzdeki süreçte yaşanacak su kıtlığına dikkat çekerek, “Suyumuzu tasarruflu kullanalım fikrini yerleştirmemiz gerekiyor” önerisinde bulundu. Bu konuya büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Böcek de

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Antalya'da yüzde 60'a yakın kayıp kaçak olduğunu belirten Başkan Böcek, “Akdeniz Üniversitesindeki hocalarımız ile birlikte kayıp kaçakla ilgili Ar-Ge gelişimi için yazılım çalışması gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan Oda Başkanları da görüş ve önerilerini sundu. Antalya Diş Hekimleri Odası adına toplantıya katılan Çağlar Yaşa, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez'de hizmete açtığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile toplum ağız diş sağlığı ve koruyucu diş hekimliğine önemli bir katkı sunduğunu belirterek teşekkür etti. Yaşa, “Herhangi bir desteğimiz olursa yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

Tehlikeli türler için alan ayrıldı

Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu ise Antalya'da toplum sağlığını etkileyen en önemli sorunun sokak hayvanları olduğunu dile getirerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yaptığı çalışmaları yakından izlediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Kirişçiler de yapımını tamamladığı barınağı merakla beklediklerini dile getiren Karabayoğlu, “Bu barınağın çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Tehlikeli türler için de gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyoruz” dedi. Başkan Muhittin Böcek de şu an barınakta 150'ye yakın tehlikeli türün bulunduğunu yeterli sayıda alanın ayrıldığını anlattı.

100 bilik planlar yapıldı

Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent için geliyoruz dediklerini hatırlatan Muhittin Böcek, konuşmasında şunlara değindi: “Biz Antalya'nın 100 binlik planlarını yaptık. İki dönem iktidar partisinden Belediye Başkanlığı yapan arkadaşlarımız bu planı tamamlayamadı. Bize nasip oldu, biz doğruları yaptık. Kırcami gibi buna benzer bazı konuları biz yaptık. Biz burada sizlerle birlikte imar yönetmeliğini çıkarttık. Bakanlığa onaylattık. Sizlerle beraber 19 ilçedeki imar müdürlerimizin, meslek odalarımızın katılımıyla imar yönetmeliğini çıkardık.”

Başkan Böcek, Deprem Master Planını İzmir ve İstanbul'dan sonra yapan üçüncü ilin Antalya olacağına vurgu yaptı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Cem Oğuz da toplantıya katılan Meslek Odası Başkanlarına Antalya'nın trafik sorununa ilişkin bir sunum yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, meslek odası başkanlarını görüşlerini ve taleplerini her zaman dikkate aldıklarına vurgu yaparak, kısa zaman içinde bu toplantıları tekrarlayacaklarını kaydetti.