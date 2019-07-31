Başkan Böcek Serik'te

Serikli muhtar, esnaf ve STK temsilcileri ile buluşarak ilçeye turist girmediği şikayetlerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'e turisti çekecek projeler yapılması gerektiğine dikkat çekti. 19 ilçeyi çatısı altında toplayacak turizm birliğini büyüteceklerini belirten Başkan Böcek, büyükşehir mülkiyetinde olan alanlarda turizm ile ilgili yapılabilecekler konusunda uzman bir ekibin üç aydır çalışma yaptığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'te muhtarlar, STK temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile bir araya gelerek sorun ve önerileri dinledi. Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cansel Tuncer, daire başkanları, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve diğer bürokratları ile birlikte 'Serik Cumhuriyetini konuşacağız' diye söze başlayan Başkan Böcek, “Kimsenin siyasi görüşüne bakmadan, kimseyi ötekileştirmeden, hep birlikte vatandaşın derdine derman olacağız. Yanlış giden işler varsa onları düzelteceğiz. 5 yıllık süre içerisinde de canla başla çalışacağız. Çünkü Antalya çok önemli bir yer” dedi.

"Serik turisti unuttu"

Başkan Böcek daha sonra katılımcıların sorun ve önerilerini dinledi. Özellikle, kapalı pazar alanı olmaması yönünde sorunların dile getirildiği toplantıda, pazar yeri ile birlikte mevlit, düğün yapabilecekleri bir alan ihtiyacı gündeme geldi. Sinek konusunda da bölgede sıkıntılar olduğu dile getirilen toplantıda, taşıma sistemi konusunda da Başkan Böcek'ten destek istendi. Serik ulaşım esnafının, Boğazkent ve Belek'te yapılan taşımanın direk Serik'e, Serik'ten Antalya'ya yapılması talep edilirken bölgede 80 otel olduğu ancak ilçenin turist görmediği ve esnafın turizmden faydalanamadığına dikkat çekildi. Serik'in turisti unuttuğunu belirten esnaf temsilcileri, ilçe belediye başkanının desteğiyle Serik'e turizm pazarı kurdurmak istediklerini ancak turist olmamasından dolayı korku duyduklarını anlattı.

"Sinek sorunu"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, pazar yerlerini düğün, nişan ve mevlit gibi çok amaçlı kullanılabileceğini belirterek, mülkiyeti büyükşehire ait olan bir alan olup olmadığı konusunda araştırma yapacağını konuyu Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ile de görüşeceğini söyledi. Sinek konusunda yaşanan sıkıntının zamanında larva mücadelesi yapılmamasından kaynaklandığını hatırlatan Başkan Böcek, turistin Serik'e girmemesi konusunda ise “neden?” sorusunun araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

"Serik'e turisti çekecek ne var"

Serik içerisinde turisti çekecek projelerin tamamlanması gerektiğini dile getiren Başkan Böcek, “Yurt dışındasınız. Serik'e geldiniz. Buraya neden gelirsiniz? Neden gitmeniz gerekiyor. 5 yıldızlı otel var. Ticareti, satışı, yabancı dil bilen personeli var. Serik esnafından kaç kişi yabancı dil biliyor? Bunların hepsinin altını oluşturmak lazım. Serik'te turisti çekecek ne var? Neden gelsin mesela. Bizim mülkiyetimizdeki yerlerin hepsini arkadaşlar masaya yatırdı. 3 aydır çalışıyorlar. Bütün 19 ilçemizde neler yapılabilir. Antalya demek turizm, tarım, ticaret demek” diye konuştu.

"Turizm birliğini büyüteceğiz"

Turist gelmeden bir şey yapıp cazip hale getirmek gerektiğine dikkat çeken Başkan Böcek, “Serik'te yeme-içmeleriyle restoranlarıyla 5 yıldızlı oteller var, tatil köyleri var ama içeride 5 yıldızlı restoran var mı? Turist niye gelecek. Turist geldikten sonra bir şey yapmak olmaz. Bunlar Türkiye'de dünyada böyledir. Ben Turizm birliğinin de başkanlığını yapıyorum. Şimdi de bu birliği büyüteceğiz. Serik de içerisinde olacak. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar sahilde hep birlikte ilçelerimizi turizm birliğinin tek bir çatısı altında topluyoruz. Burada neler yapılabilir. Gittiğiniz yerlerde müze varsa gidersiniz, tarih varsa gidersiniz. Serik olarak bunu planlamamız lazım. Biz büyükşehir olarak üzerimize düşeni yapacağız. Turisti çekecek bir şey yapmak lazım. Neler yapılabilir en azından bir turist Serik içerisinde neler yapmalı, nerelerde dolaşmalı buna bakmalıyız ” dedi.

"Acil işler öncelikli"

Hiç bir zaman borç edebiyatı yapmayacağını belirten Başkan Böcek, kendisinden bir çok konuda talepte bulunulduğunu hatırlattı.

Acil olan işlere öncelik vereceklerini belirten Başkan Böcek, “Yapamayacağım şeyi söylemem. Benden duyamazsınız. 25 yıllık siyasi hayatım boyunca muhtarlarımı hiç kandırmadım. Kruvaziyer limanla ilgili çalışmaları iptal ettik. Oraya harcanacak paraları köylülerimize, çiftçilerimize, besicilerimize destek vererek yerelden kırsaldan kalkınacağız. Köylümüze, kentlimize, turizmcimize, esnafımıza da destek vereceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden hizmet vereceğiz. Geçmişle hesaplaşma içerisine girmeden Antalya'nın 19 ilçesi 913 mahallesiyle ilgileneceğiz” diye konuştu.

Serik Kültür Merkezi

Başkan Böcek, bir soru üzerine Serik Kültür Merkezi inşaatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Serik Kültür Merkezi'nin 53 milyon 500 bin liraya ihalesinin yapıldığını anlatan Başkan Böcek, inşaatın yüzde 5' seviyede olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin bütçesini aile bütçesi olarak gördüklerini belirten Başkan Böcek, öncelikli hedeflerin belirlendiğini söyledi.

Başkan Böcek, beklemeye alınan 12 projeden birinin de kültür merkezi projesi olduğunu belirterek, “Seçime 2 ay kala yapılmış ihaleler var. Kınık Hali var mesela. Bittiğinde 505 bin TL maliyeti olacak. Köylüden oy almak için hal yasasının ne olacağı belli olmayan bir ihale olduğu için bekletiyoruz. Öncelikli olarak acil projeleri yapıyoruz” dedi.

Ulaşım master planı

Başkan Böcek gelen talepler arasında ulaşımla ilgili konuların ağırlıkta olması üzerine yaptığı açıklamada “Ulaşım master planı çalışmalarımız sürüyor. Bu plan ile durakların nerede olacağından hatlara, güzergahlara kadar her şeye bakıyoruz” dedi. Toplantıda genel olarak , katılımcılar tarafından, ASAT, yol, asfalt, mezarlık, durak ve kanalizasyon konularında sorunlar iletildi.

Başkan Aputkan'a ziyaret

Başkan Böcek muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantısının ardından Serik belediye Başkanı Enver Aputkan'ı ziyaret etti. Başkan Aputkan ve ekibine görevinde başarılar dileyen Başkan Böcek, Antalya'yı 5 yıl boyunca ortak akılla yönetme gayretinde olacaklarını söyledi.

"Ortak proje çağrısı"

Muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda gündeme gelen konuları Serik belediye Başkanı Enver Aputkan ile paylaşan Başkan Böcek, “Turistlerin otelden çıkarak Serik'e inmesi konusunda sizinle birlikte ortak çalışma yürüterek projeler üretebiliriz. Büyükşehir belediyesi olarak bize ne görev düşerse hangi anlamda olursa olsun birlikte işi birliği içerisinde olmaya hazırız” dedi. Başkan Böcek esnafın turisti Serik merkezine çekebilecek bir Pazar kurulması önerisini de Başkan Aputkan'a iletti. Başkan Aputkan, Serik'te imar ve mülkiyet problemlerinden dolayı Pazar yapılabilecek bir alan bulunmadığını belirterek, bu konuda çalışma yapma sözü verdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Böcek Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'a kahve takımı hediye ederken, Başkan Aputkan da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e Serik Çakısı ve Serik Belediyespor'un formasını hediye etti.