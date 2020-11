Başkan Böcek tamamen ağızdan besleniyor

Dr. Murat Turhan, korona virüs tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili, "Şu anda da tamamen ağızdan yemek yiyerek besleniyor. Başkanımızın bilinç durumu çok iyi. Her şeyden haberi var. Yavaş yavaş sinirlenmeye de başladı bir an evvel rutinine dönmek için sabırsız" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünde, 17 Ağustos'tan 25 Eylül'e kadar özel bir hastanede, 25 Eylül'den itibaren de AÜ Hastanesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili, tedavi sürecinde yer alan doktorların katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ömer Beyazid, Antalya ve Türkiye ile yakından ilgilendiğini belirterek, “Sağlık Bakanımız günlük bilgiler almışlardır durumuyla ilgili. Özel hastaneden, bize geldiğinde oldukça kritik durumdaydı. Metabolik durumu bozulmuştu. Ecmo cihazından başka elimizde başka bir alternatif bulunmuyordu. Ecmo cihazı kalp ve akciğer fonksiyonları bozuşmuş kişilerde kullanılan, bu organların yerine geçen cihazdır. Mekanik olarak vücut dışında çalışır. Başkanımızın kalbi iyi olduğu için akciğerin için kullandık, akciğerin toparlanması için bize zaman tanıdı. 15 gün cihaz bağlı kaldı. Akciğer fonksiyonları düzelince cihazdan ayrıldı. Kendi solunumuna bırakıldı. İyi sonuç almaktan dolayı, başkanımızın servise çıkmasından dolayı çok mutlu olduk” ifadelerine yer verdi.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz, 46 zorlu günü atlatarak bugünlere geldiklerini belirterek, “Çok zorlu bir süreçti uyumadık sonunda bugüne geldik. Her gün acaba acaba ile bugünlere geldik" dedi.

"Ciddi bir rehabilitasyon sürecimiz var"

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özbudak, zorlu bir süreci birinci kademe olarak tamamladıklarının altını çizerek, “Hala yolumuz var. Uzun ve ciddi bir rehabilitasyon süremiz olacak. Böcek'in atlattığı Covid-19 dönemi bu hastalığın en ağır komplikasyonların yaşadığı dönem olarak bizler tarafından yaşadık. Yoğun bakım ekibinin inanılmaz çabalarıyla özverisiyle bugünlere geldik. Müthiş bir iş çıkardılar. Ciddi bir rehabilitasyon sürecimiz var. Uzun bir yolumuz var” ifadelerine yer verdi.

Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melike Cengiz, ciddi bir emeklerinin ardından Böcek'in servise alınmasından mutlu olduklarını belirterek, süreci başarılı bir şekilde tamamlamak istediklerini bildirdi.

Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmiye Hadimoğlu, Covid-19 pandemi sürecinde yoğun bakımlarının çok büyük bir özveriyle çalıştığının altını çizdi. Hadimoğlu, servis sürecinin ardından Başkan Böcek'i evine taburcu etmeyi planladıklarını kaydetti.

"Enfeksiyonlarla başa çıktık"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, pandemi döneminin Türkiye'de ve dünyada yoğun olarak devam ettiğini belirtti. Başkan Böcek'in bir enfeksiyon sonrasında hastaneye yatmak zorunda kaldığını aktaran Yalçın, “Sonrasında yatan hastalarda kaçınılmaz olarak, karşımıza çıkan değişik uygulamaların ventilatör, katater gibi. Bundan sonucunda ciddi enfeksiyonlar olabilir. Bu süreçte enfeksiyonlarla başa çıktık. Bundan sonrasında aynı duyarlılıkla devam edip, sorunları çözmeye çalışacağız” diye konuştu.

"Görevinin başına dönecek"

Toplantıya katılan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 17 Ağustos'tan bu yana ailecek hiç beklemedikleri bir anda zorlu bir süreç yaşadıklarını söyledi. Babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini dile getiren Böcek, "Bugün servise çıkması bizleri çok mutlu etti. İnşallah bu aşamadan sonra en kısa sürede sağlığına tam olarak kavuşacak ve görevinin başına dönecek." diye konuştu.

Böcek, bu süreçte kendilerini arayan, süreci takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve tüm destek verenlere teşekkür etti.

"Fizik ve tedavi ve solunum terapisi devam ediyor"

Prof. Dr. Murat Yılmaz, "Böcek'in nefes alma durumu nasıl" sorusuna, “Hala yoğun bakım tarzı bir solunum cihazında olmasa da bir solunum cihazında trakostonomi duruyor. Ama destekler oldukça azaltılmış durumda. Fizik tedavisi, solunum terapisi devam ediyor. Bir süre vermek çok güç ama iyiye doğru gidiyor.” cevabını verdi.

"Köfte haberi yalan"

Murat Turhan, başkanın beslenme şekli ve köfte yediği şeklindeki soru üzerine, Böcek'in tedavilere hep beklenenden daha önce cevap verdiğinin altını çizerek, “Başkanımızın doktoru tarafından gerektiğinde gereken besinleri alması noktasında bizim bilgimiz var. Besin almak sadece damar yoluyla olursa onunda getirdiği sıkıntılar var. Yemek yemek sosyal açıdan başkanımızın için önemliydi. Yoğun bakım hocalarının destekleri ve kararlarıyla böyle denemeler oldu. Ama birçok haber yalandı. Ama oral alımı oldu başkanımızın. Şu anda da tamamen ağızdan yemek yiyerek besleniyor.” açıklamasını yaptı.

"Sabırsızlanıyor"

Rektör Yardımcısı Murat Turhan, "Böcek'in bir mesajı var mı" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

“Başkanımızın bilinç durumu çok iyi. Her şeyden haberi var. yavaş yavaş sinirlenmeye de başladı bir an evvel rutinine dönmek için sabırsız. Bizi de ciddi şekilde zorluyor. İyi bir lider olduğunu gördük. Her şeyden haberi var en kısa sürede dönmeyi bekliyor.”

63 gündür yoğun bakımdaydı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.