Başkan Böcek tekerlekli basketbol takımı ile buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligi'nde mücadele eden ASAT Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları ve antrenörleri ile moral yemeğinde buluştu. ASAT Spor Kulübü Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol ile yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu buluşmada Başkan Böcek, oyuncularla sohbet etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularının talep ve önerilerini dinleyen Başkan Böcek, takımın eksiklerinin tamamlanması ve oyuncuların basketbol tekerlekli sandalyelerinin yenilenmesi talimatını verdi. Spor ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Böcek, engel tanımayan takım oyuncularını mücadeleleri için kutladı. Başkan Muhitin Böcek, devre arasına giren ASAT Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na, Bedensel Engelliler Basketbol Birinci Ligi'nde başarılar diledi.