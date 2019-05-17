Başkan Böcek: "Turizmde hedefimiz 16 milyon"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçen yıl Antalya'yı 13 milyon üzerinde turistin ziyaret ettiğini belirterek, bu yılki hedefin 16 milyon turist olduğunu söyledi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Başkan Böcek'e yeni görevinde başarılar dileyen Büyükelçi Chilcott, İngiliz vatandaşlarının Antalya'ya olan ilgisinin artmaya devam edeceğini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, yerel seçimler öncesinde de kendisini ziyaret eden İngiltere'nin AnkaraBüyükelçisiSir Dominick Chilcott'u bu kez Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ağırladı. Ağırlıklı olarak turizmin konuşulduğu ziyarette Antalya için yeni bir dönemin başladığına işaret eden Büyükelçi Chilcott, İngiliz vatandaşlarının Antalya'ya olan ilgisinin artmaya devam edeceğini söyledi.

Başkan Böcek de, iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel anlamdaki ilişkilerin daha da ileri gideceğini ifade etti. Böcek'e görevinde başarılar dileyen Büyükelçi Chilcott Antalya'nın İngilizler bakımından çok popüler bir şehir olduğuna işaret ederek geçen yıla göre İngiliz turist sayısında yüzde 70 artış yaşanmasının da sevindirici olduğunu belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz ve Başdanışman Av. Cansel Tuncer'in de hazır bulunduğu ziyarette Böcek, Büyükelçi Chilcott'u misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Chilcott'a Antalya'nın turizm potansiyeli hakkında bilgi veren Böcek, geçen yıl Antalya'yı 13 milyon üzerinde turistin ziyaret ettiğini belirterek, bu yılki hedefin 16 milyon turist olduğunu söyledi.

"5 yıllık süreci birlikte yürüteceğiz"

Antalya'da yeni bir dönemin başladığını söyleyen Büyükelçi Chilcott'un bu dönemde nelerin değişeceğini sorması üzerine Böcek, "19 ilçemiz 913 mahallemizde Antalya'mızda turizm, tarım, ticaret olmak üzere neler yapılacağı konusunda seçim bildirgelerimiz vardı. 31 Mart seçimlerinde vatandaşımız bize güvendi. Bu 5 yıllık süreci Antalya'da tüm hemşehrilerimizle birlikte yürüteceğiz. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent olarak hedeflerimizi gerçekleştirme şansımız olacak. Başta turizm olmak üzere kırsal kalkınmaya, çiftçilerimize, köylümüze destek olacağız. Bir taraftan da organize sanayimiz, serbest bölgemiz ve ticaretle işbirliği içerisinde Antalyamızı yönetmeye gayret edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Alman konsolos Wessel'den ziyaret

Başkan Böcek'in bir diğer misafiri ise Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel oldu. Başkan Böcek'e görevinde başarılar dileyen Wessel, 8 aydan bu yana Alman Konsolosu olarak görev yaptığını belirterek, bu süreç içerisinde yaptığı çalışmalar hakkında Başkan Böcek'e bilgi verdi. Başkan Böcek de Konsol Wessel'e Antalyalıların takdiriyle Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmenin onurunu yaşadığını ifade ederek 5

yıllık görev süresi boyunca hayata geçirmeyi planladığı projeleri hakkında bilgi verdi. İki ülke arasındaki ilişkilerde de değinen Başkan Böcek, “Almanya bizim dost ülkemiz. Konsolosluğunuzun burada yapacağı tüm etkinliklerde belediye olarak sizlerle destek olmaya hazırız” dedi.